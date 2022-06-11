Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı kurtarılmayı beklediler (2)

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O ANLAR KAMERADA

Antalya'da, lunaparkta 'disco' adlı oyuncağın çocukları taşıyan sepet kısmının mekanizmadan koparak düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuklar sallandığı sırada Ceyhun Erdem Met'in, oyuncağı görüntüleyerek "Arkadaşlar ben buna bindim. Çok korkunç ve tehlikeli. Sakın binmeyin" dediği sırada kazanın meydana geldiği ortaya çıktı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI-Adem AKALAN

2022-06-11 16:50:36



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