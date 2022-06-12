Roma imparatoru için yapılan kapı, evsizlerin yatağı oldu



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın simgelerinden 1890 yıllık Hadrianus Kapısı'nı ayakta tutan kolonlar, evsizlerin yatağı oldu. Roma İmparatoru Hadrianus'un kente gelişi anısına yapılan kapının önüne yorgan ve yastık seren evsizler, geceyi burada geçiyor.

Turizm kenti Antalya'da bulunan ve halk arasında 'Üç Kapılar' olarak bilinen tarihi Kaleiçi'nin girişindeki 1890 yıllık Hadrianus Kapısı'nı, kente gelen yerli ve yabancı binlerce kişi ziyaret ediyor. M.S. 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'ya gelişi anısına yapılan kapının üzerindeki oyma ve kabartmalar ise görenleri hayran bırakıyor.

Çevredeki evsizler, gün içerisinde binlerce kişinin geçtiği tarihi kapıyı ayakta tutan kolonları yatağa çevirdi. Gece saatlerinde yorgan ve yastıklarını kolonlara seren evsizler, geceyi burada geçiriyor. Gündüzse topladıkları yastık ve yorganlarını kolonların arkasına gizliyor.

'ÇÖZÜM BEKLİYORUZ'

Durumdan rahatsız olduklarını belirten esnaf Sezer, yetkililerden çalışma yapmasını isteyerek "Kaleiçi sadece Türkiye'nin değil; dünyanın göz bebeklerinden biri. Tarihi Üçkapılar'ın önünde bazı arkadaşlar hem dilencilik yapıyor hem de yataklarını seriyor. Yataklarını da kaldırmıyorlar, sürekli burada duruyor. Gündüz alkol alıp, akşam o yataklarda yatıyorlar. Gelen turistler de bunları görüyor ve hoş bir görüntü olmuyor. Yerli ve yabancı turistlerde, buraya karşı antipatiye sebep oluyor. Bu konuyla ilgili çözüm bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-06-12 11:18:21



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