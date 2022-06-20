Mahmutlar’da Gündüz Bakımevi Ve Kreş projesi yükseliyor

Mahmutlar Mahallesi’nde temeli atılan Alanya Belediyesi Hanife Cebeci Gündüz Bakımevi ve Kreş projesinde çalışmalar hızla devam ederken 1. kat tabliye betonu döküm işlemi gerçekleşti.

Oba’da yapımı tamamlanmak üzere olan kreş projesinin ardından Mahmutlar Mahallesi’nde hayata geçirilmesi için geçtiğimiz günlerde temeli atılan yeni proje hızla yükseliyor. Zemin katında betonarme işleri tamamlanan Alanya Belediyesi Hanife Cebeci Gündüz Bakımevi ve Kreş projesinde 1. kat tabliye betonu döküm işlemi de gerçekleştirildi. 2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip zemin kat, 1. ve 2. kat olarak düşünülen proje de kütle olarak dairesel bir tasarım tercih edildi. Ana kütleye giriş yolun trafik açısından en kontrollü kısmından düşünülürken 160 çocuk kapasitesine göre tasarlanan projede tüm etkinlik odaları güneş ışığını direk alacak şekilde tasarlandı.

Projede çocuklar için yok yok

Kreş ve Bakımevinde etkinlik sınıfları direk 500 metrekare olan bahçeye açılacak şekilde tasarlandı. Ayrıca bahçe içerisinde 200 metrekarelik tarım ve çeşitli doğa araştırmaları için kullanılabilecek alan da var. İdari birimler, 6 adet etkinlik odası ve etkinlik alanının olduğu proje de 1. katta yemekhane, 2 adet etkinlik odası, 2 adet uyku odası ve satranç odası yer alırken, 2. katta cep sineması, müzik odası, kütüphane, oyun odası, etkinlik alanı bulunuyor.

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