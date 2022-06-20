Litvanyalı turistlerin bir numaralı tercihi, Antalya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Litvanyalı turistlerin bir numaralı tercihi, Antalya

İHA

Litvanyalı turistlerin bir numaralı tercihi, Antalya

Litvanyalı turistlerin tatil yapmak için sıklıkla Antalya’yı tercih ettiğini vurgulayan Litvanya Büyükselçisi Ricardas Degutis, “Her gelişimde Antalya’nın daha da güzelleştiğini, daha kaliteli daha modern bir turizm destinasyonuna dönüştüğünü gördüm. Litvanyalı vatandaşlarımız da benim gibi düşünüyor” dedi.
Vali Ersin Yazıcı’nın, Litvanya Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis’i makamında kabul ettiği ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler ile turizm konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Litvanya Büyükelçisi Degutis’i misafir etmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Vali Yazıcı, “Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’mıza hoş geldiniz. Ziyaretinizin iki ülke arasında olumlu gelişmelere vesile olmasını, ticaret ve turizm ilişkilerimizi güçlendirmesini diliyorum” dedi.

Litvanyalı turistlerin bir numaralı tercihi, Antalya
Antalya’nın Litvanyalı turistlerin tatil tercihlerinde bir numaralı turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Büyükelçi Degutis; “Litvanyalı vatandaşlarımızın tatil tercihlerinde ilk sırada Antalya geliyor. Antalya, turizmde Litvanya için bir numaralı pazar yeri ve Litvanyalı turistler Antalya’ya gelmekten çok memnun. Ben de ilk defa 23 yıl önce Antalya’ya gelmiştim ve bu süre zarfında Antalya’ya birkaç kez daha geldim. Her gelişimde Antalya’nın daha da güzelleştiğini, daha kaliteli daha modern bir turizm destinasyonuna dönüştüğünü gördüm. Litvanyalı vatandaşlarımız da benim gibi düşünüyor. Ülkemize geri geldiklerinde de memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Ayrıca az sayıda da olsa Antalya’da yaşayan Litvanyalı temsilcilerimiz, burada yaşayan vatandaşlarımız var. Antalya’nın coğrafi yapısının Litvanya’ya benzemesi ve iklim şartlarının uygun olması sebebiyle yaşamak için Antalya’yı tercih ediyorlar. Burada yaşamaktan da oldukça memnunlar. Litvanya’dan Türkiye’ye tatile gelecek vatandaşlarımız için de onlar çok güzel örnek, birer kılavuz oluyorlar. Litvanyalı vatandaşlarımız burada güvenli bir şekilde yaşayıp güvenli ve huzurlu bir şekilde tatillerini yapıyorlar. Dönerken de küçük hediyelerle de olsa bir şeyler getirerek küçük de olsa ticarete katkı sunuyorlar. Bu güvenli ve huzurlu ortamı oluşturduğunuz ilişkileri güçlü tuttuğunuz için size teşekkür ederiz” ifadelerini kulandı.

“Antalya bir dünya şehri”
Litvanyalı turistlerin Antalya’yı tercih etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Vali Yazıcı, “Antalya bir dünya şehri. Dünyanın dört bir tarafından insanlar tatil yapmak ve hatta yaşamak için Antalya’yı tercih ediyorlar. Uzun yıllardır Antalya’da yaşayan başta Alman, Rus ve İngiliz olmak üzere birçok milletten yerleşik yabancılarımız var. Litvanyalılar da bu milletlerden sadece bir tanesi. Pandemi öncesinde Antalya’da turizmin rekorlar yılı olan 2019’da Litvanya’dan 175 bin turist misafir etmişiz. Bu yılın şimdiye kadarki döneminde ise bu sayı 60 binin üzerine çıkmış durumda. İnşallah bu yıl 2019’u geçeriz diye tahmin ediyorum. Ayrıca Antalya önemli bir tarım şehri. Başta yaş sebze ve meyve ile çiçek sektörü olmak üzere verimli ve lezzetli tarımsal ürünlerini de dünyanın dört bir tarafına ihraç eden bir şehir. Litvanya ile tarım anlamında da ilişkilerimizi geliştirmek daha üst düzeye çıkarmak isteriz” şeklinde ifadeler kullandı.

“Antalya ile kardeş şehir olmak istiyoruz”
Antalya ziyaretinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasıyla da görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Büyükelçi Degutis, şöyle devam etti:
“İlişkilerimizi geliştirmek adına diğer kurumlarla da fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle yerel anlamda Büyükşehir Belediyelerimiz arasında ilişkilerimizi güçlendirmek istediğimiz üç önemli konu var. Bunlar; enerji, ulaşım ve geri dönüşüm. Bu üç ana maddenin her biriyle ilgili ortaklaşa projeler geliştirmek ve iş birliğimizi artırmak istiyoruz. İstanbul ile Vilnius arasında bir kardeş şehir anlaşması var. Litvanya’daki diğer şehirlerimiz ile Türkiye’deki önemli şehirleri kardeş şehir yapmak ve yerel işbirliklerini daha da artırmak istiyoruz. Antalya da bu anlamda bizim için en önemli şehirlerden bir tanesi. Bu ziyaretimizin ana sebebi de bu birlikteliğin oluşturulmasını sağlamak. Büyükşehirler arasında özellikle ulaşım enerji ve geri dönüşüm anlamında ortak projeler geliştirerek ilişkilerimizi kuvvetlendirmek koordinasyonumuzu artırmak istiyoruz.”

Bu yıl 200 binin üstünde Litvanyalı turist bekleniyor
Ayrıca tur operatörleriyle 2022 yılında 200 binin üstünde Litvanyalı turistin Antalya’ya gelmesi için planlama yapıldığına dikkat çeken Büyükelçi Degutis, Charter Uçuş sayılarının haftada 78’e yükseldiğini ve otellerle sezon içerisinde özelikle Temmuz ve Ağustos aylarında sabit fiyat sağlandığı takdirde bu sayının daha da artabileceğine vurgu yaptı.
İki ülke arasındaki diplomatik, ticari, turizm ve enerji başta olmak üzere ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına karşılıklı görüşlerin dile getirildiği ziyarette Vali Ersin Yazıcı Büyükelçi Degutis’e Antalya’nın tarihi sembollerinin yansıtıldığı bir plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belek Turizm Merkezi'ndeki partiden futbol yıldızları geçti
YEREL HABERLER Belek Turizm Merkezi'ndeki partiden futbol yıldızları ...
Prof. Dr. Kozacı: “Motosiklet kazalarında diğer araçlara göre ölüm riski yüzde 34 daha fazla”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kozacı: “Motosiklet kazalarında diğer ...
ALTİD Başkanı Sili’den tatilcilere “Erken rezervasyon ev güvenilir site” uyarısı 2022 yılı 42 milyon turist hedefi aşılacak
YEREL HABERLER ALTİD Başkanı Sili’den tatilcilere “Erken rezervasyon ...
Manavgat’taki yaz okullarında kayıt yoğunluğu
YEREL HABERLER Manavgat’taki yaz okullarında kayıt yoğunluğu
Mahmutlar’da Gündüz Bakımevi Ve Kreş projesi yükseliyor
YEREL HABERLER Mahmutlar’da Gündüz Bakımevi Ve Kreş projesi ...
Alanya sanayi bölgesi temizlendi
YEREL HABERLER Alanya sanayi bölgesi temizlendi
ALKÜ’den Dünya Hedef Kupası ve atletizm başarısı
YEREL HABERLER ALKÜ’den Dünya Hedef Kupası ve atletizm başarısı
Çevreci projeler hayat bulacak
YEREL HABERLER Çevreci projeler hayat bulacak
Caretta Caretta'lar önemine dikkat çeken park tamamlandı
YEREL HABERLER Caretta Caretta'lar önemine dikkat çeken park ...
ASELSAN Akademi, `Uluslararası Mükemmellik´ ödülüne layık görüldü
YEREL HABERLER ASELSAN Akademi, `Uluslararası Mükemmellik´ ödülüne ...
Tekne çarpmasıyla yaralanan deniz kaplumbağası kurtarılamadı
YEREL HABERLER Tekne çarpmasıyla yaralanan deniz kaplumbağası ...
“En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesinde 2 bin anne ve anne adayı bilgilendirildi
YEREL HABERLER “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesinde 2 bin anne ...
Başkan Topaloğlu, öğretmenlerle YKS sürecini değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu, öğretmenlerle YKS sürecini ...
Üç yıl önce çıktığı dağda mahsur kalan gencin yaşadıkları hayatını değiştirdi Sosyal medya sevdasına 36 saat mahsur kaldığı zirveden helikopterle kurtarıldı, eğitim alıp profesyonel dağcı oldu Ölümden dönen genç, dağ korkusunu yenebilmek için 2 yılık eğitimin ardından dağlara profesyonel tırmanışçı olarak döndü 2 arkadaşıyla birlikte mahsur kaldıkları 36 saati de kayıt altına alan genç, bugün tek elle tırmanıp diğer eliyle dron kullanıyor Ölümden dönen 3 genç, 36 saat sonunda Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı Tek elle dağa tırmanan o anları dron ile görüntüleyen genç, hedefini ise Everest olarak belirledi
YEREL HABERLER Üç yıl önce çıktığı dağda mahsur kalan gencin ...
MATSO’dan personele iletişim eğitimi
YEREL HABERLER MATSO’dan personele iletişim eğitimi
Okullar kapandı, gençler Antalya sahillerini doldurdu
YEREL HABERLER Okullar kapandı, gençler Antalya sahillerini doldurdu
Doçent Dr. Hüseyin Balıkçı: Yaz aylarında da burun estetiği ameliyatı olunabilir
YEREL HABERLER Doçent Dr. Hüseyin Balıkçı: Yaz aylarında da burun ...
1 ay önce evlenen bisikletli Ayşegül, kazada öldü
YEREL HABERLER 1 ay önce evlenen bisikletli Ayşegül, kazada öldü
Antalya'da 1 ay önce evlenen kadın, kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da 1 ay önce evlenen kadın, kazada hayatını ...
Kepez’in 12 kütüphanesi tamamlandı
YEREL HABERLER Kepez’in 12 kütüphanesi tamamlandı
Antalya’da kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Antalya’da kaçak alkol operasyonu
Kuyumcudaki soygun girişimini emekli polis önledi
YEREL HABERLER Kuyumcudaki soygun girişimini emekli polis önledi
Kuyumcuyu soymak istedi, sert kayaya çarptı Kuyumcu çalışanı kadının boğazına bıçak dayayan şüpheli, bir diğer çalışan emekli polisin silahı doğrultmasıyla teslim oldu Etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Kuyumcuyu soymak istedi, sert kayaya çarptı Kuyumcu ...
Parkinson hastaları piknikte moral buldu
YEREL HABERLER Parkinson hastaları piknikte moral buldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.