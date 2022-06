Gelin ile damada düğünlerinde cenaze töreni sürprizi Düğünde ’Acı kaybımız’ yazılı siyah çelenk ve ellerinde damadın fotoğrafıyla alana girenleri gören gelin ve damat şaşkına döndü

Antalya’nın Serik ilçesinde gelin ve damada düğün töreninde arkadaşları tarafından sürpriz cenaze töreni şakası yapıldı. Üzerinde ’Acı kaybımız’ yazılı siyah çelenk ve damadın fotoğrafı ile gelin ve damada ömür boyu unutamayacakları bir anı yaşayan çift, şaka sonrasında “Güldük, eğlendik ama Allah göstermesin şaka da olsa insan bir şey oluyor" dedi.

Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi halk plajında dünyaevine giren Hatipoğlu çifti, düğünlerinde arkadaşlarının cenaze töreni şakasıyla hem şaşırdı hem de eğlendi. Arkadaşları damadın fotoğrafının üzerinde “Acı kaybımız” yazılı çerçeve ile salona girdi. Yakalara takılan fotoğrafları dahi yaptırarak gerçekçi bir cenaze töreni planlayan arkadaşları, çifte unutulmaz bir düğün sürprizi yaptı. Böyle bir şaka yapılmasını beklemediğini dile getiren gelin Arzu Hatipoğlu, "Öncesinde ’Arzu sen biraz kızabilirsin’ dediler ama hiç kızmadım, mutlu oldum. Güldük eğlendik, hiç sorun yaşamadık. Bir anda damadın arkadaşlarının sürprizi var diye konuşuldu. Sonra bir baktık, çelenkle geliyorlar. Tabii ki bir an güldük eğlendik ama Allah göstermesin dedim o an. Şaka da olsa insan bir şey oluyor ama çok eğlendik. Çok güldüm, hepsine güldüm. Ciddi durma halleri falan çok iyiydi. Teşekkür ederim, hiç sinir olmadım" dedi.



“Yakaya takmak için resim yaptırmışlar, aynı cenaze gibi olmuş”

Arkadaşları tarafından yapılan şakanın çok hoşuna gittiğini belirten damat Vahit Hatipoğlu, "Bunu yapanlar benim arkadaşlarım, kardeşlerim hatta. Yaklaşık 15 yıldır görüşürüm hepsiyle. Arzu’yu da tanırlar 10 yıldır. Görünce beklemiyorduk çok şaşırdık, sürpriz oldu. Böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorduk. Normalde başka gelinler kızıyormuş ama Arzu tam tersi arkadaşlarımı sevdiği için çok sevindi. Arkadaşlarımız çelenkle gelip benim fotoğrafımı yapmışlar orada tuhaf oldum. Çok hoşuma gitti. En ufak detayı bile düşünmüşler. Yakaya takmak için resim yaptırmışlar. Aynı cenaze gibi olmuş. O an hiç üzüntü olmadı. Ömür boyu unutulmayacak bir anı oldu" diye konuştu.



2 ay önce gördükleri olayı uyarladılar

Şakayı organize eden damadın 20 yıllık arkadaşı Hüseyin Kartal, "Vahit’le 20 yıllık bir dostluğumuz vardır çocukluğumuzdan beri gelen. Bir olay gördüm sosyal medyada yaklaşık 2 ay önce. ‘Bunu yapalım biz’ dedim. Arkadaşları örgütledim hemen. Fotoğrafları araştırdık bulduk. Bir yakalık resim, çerçeveli fotoğraf ve çelenk yaptık. Üzerine ‘Acı kaybımız’ yazdık. Önce tabii damadın babasından izin aldık. Arzu'ya söyledim, 'tepki gösterme bize' diye. Biraz endişelendik yani açıkçası. Biz normalde çok ciddi girecektik ama davetliler bir anda gülmeye başlayınca ister istemez biz de gülmek zorunda kaldık. Sonra fazla uzatmadık, aslında farklı bir organizasyonumuz vardı. Bunu yapamadık gülmekten. Arkadaşlarla fotoğraf çektirdik olayı bitirdik. Her ikisi de çok sevindiklerini söylediler. Özellikle Arzu, kızmadığını, çok hoşuna gittiğini söyledi. Öyle güzel bir olay oldu" dedi.

