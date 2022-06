Toros kadınları ürünlerini sergiliyor

Manavgat’ta kent ve aile ekonomilerine katkıda bulunan üretici kadınlar, artık her Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı’nda ilçe halkına ürünlerini sunacak.

2017 yılında hayata geçirilen Toros Kadınları Emek Pazarı, Pazartesi Pazarı’ndan sonra kentin ana arteri olan Cumhuriyet Meydanı’nda da kent halkıyla buluşacak. Her cumartesi günü Pazartesi Pazarı Kompleksi’nde el emeği göz nuru eserlerini sergileyen emekçi kadınlar, bundan sonra her perşembe günü Cumhuriyet Meydanı’ndaki yerini alacak. El emeği ürünlerini ve yöresel lezzetleri Manavgat halkıyla ve turistlerle buluşturan emekçi kadınlar, buradan elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Toros Kadınları Emek Pazarı’nın kente canlılık ve farklılık getirdiğini belirterek üreten kadınları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Her cumartesi günü en güzel eserlerini ve yöresel lezzetlerini halkımızla buluşturan emekçi kadınlarımız bundan sonra her perşembe günü Cumhuriyet Meydanı’ndaki yerini alacak. Üreten kadınlarımız, hem kentimize değer ve farklılık katıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Hayatın her alanında onları desteklemeye devam edeceğiz. Tüm halkımızı emek pazarına davet ediyorum” dedi.

