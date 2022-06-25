Bakan Soylu'dan, Antalya'da 80 bin şişe 'kaçak içki' ele geçiren ekiplere tebrik

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarısını Twitter'dan paylaştı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirdi. Emniyet ekiplerinin bu başarısını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçak içkiye büyük darbe! Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Antalya emniyetimize ve KOM ekiplerimize tebrikler" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-06-25 22:01:35
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