Kenti güzelleştiren bahçe ve balkonlara ödül En güzel yeşiller ödüllerini aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çevremizi Birlikte Güzelleştiriyoruz' sloganıyla bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği 'En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması’nın ödül töreni yapıldı. Kısa bir süre önce hizmete açılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon merkezi bahçesinde düzenlenen ödül törenine 8 kategoride dereceye giren katılımcılar ödüllerini aldı.



“Çevre eğitimine sahip bilinçli kent”

Ödül töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, çevreyi korumanın en etkili ve kalıcı yolunun çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları olduğunu vurguladı. “Çevre eğitimine sahip bilinçli bir kent için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Tuncer, geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nin ve Başkan Muhittin Böcek’in 3 yıllık görev süresinde alınan 12 çevre ödülünün bunun en büyük göstergesi olduğunu söyledi.



Dereceye girenleri kutladı

Gelecek nesiller için yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir Antalya için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Tuncer, “Çevre ve doğa dostu hedefiyle başkanımızın öncülüğünde çıktığımız yolculuğumuzda çevre kortuma bilinciyle ortaya koyduğumuz projeleri teker teker hayata geçiriyor daha da fazlası için kararlılıkla ve emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Genel Sekreter Tuncer, Bu yıl 5’incisi düzenlenen En Güzel Bahçe, Balkon ve Teras Yarışması’nda dereceye girenleri kutlayarak doğa sevgisi ve çevre bilinciyle çevreye katkı sağladıkları için de teşekkür etti.



80 bin TL para ödülü

Genel Sekreter Cansel Tuncer’in konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Antalya Kent Konseyi, Antalya Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği ve ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş temsilcilerinden oluşan seçici kurul tarafından 8 farklı kategoride ödüle layık görülen katılımcılara toplam 80 bin TL para ödülü dağıtıldı. Genel Sekreter Cansel Tuncer, seçici kurul üyelerine plaket verdi. Her kategoride birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 2 bin TL para ödülü verildi. Yarışmada dereceye giren balkon ve bahçelerin fotoğrafları Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde sergileniyor.

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