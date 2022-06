Hukuk Fakültesi mezunları mesleğe adım attı

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 20212022 eğitim öğretim yılı mezunları yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attı.

Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Yüksel, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Antalya Baro Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez, Doç. Dr. Taner Bora, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



“Ülkemizin sizlere ihtiyacı var”

Türkiye’nin hukuku doğru yorumlayan sosyal düzenin kurulmasını temin eden hukuk kurallarını tespit edip uygulayan hukukçulara ihtiyacı olduğunu belirten Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, “Bugünden itibaren bizler sizlere verilebilecek temel eğitimi bu çerçevede vermiş bulunuyoruz. Bütün öğretim elemanı arkadaşlarım sizlerin iyi yetişmesi ve iyi birer hukukçu olmanız için ellerinden geleni yapmışlardır. Artık bundan sonrası size kalmaktadır. Şu ana kadar ki edindiklerinizi ne kadar kullanabilir ve üstüne ne kadar koyabilir ve adaletle hükmetme tavrını sergileyebilirseniz verilen emeklerin karşılığı alınmış olur” dedi.



“Eğitim bitmeyen bir süreç”

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can, yaptığı konuşmada üniversite eğitimi bitse bile eğitimin bitmemesi gerektiğini vurgulayarak, pek çok hukuk fakültesi mezununun mezuniyetten sonra hukuk okuması yapmadıklarına değindi. Başsavcı Rıza Can, “Elbette teknolojinin getirdiği yeniliklerden ve avantajlardan yararlanacağız. Ama hukuk okuması yapmaktan ve kendinizi sürekli geliştirmekten asla vazgeçmeyin” dedi.

Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez ise eğitimini tamamlayan öğrencilerle birlikte ailelerini de tebrik ederek, “Biz yemin törenlerimizde ailelerimizi alkışlatıyoruz. Burada da onu yapmak istiyorum. Sizlerden bugünlere gelmenizde çok büyük emeği olan ailelerinizi ve hocalarınızı alkışlamanızı rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

20212022 eğitim öğretim yılında mezun olan 238 öğrencinin yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attığı tören öğrencilerin geleneksel kep atma etkinliği ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.