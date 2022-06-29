Antalyaspor yeni sezonun ilk mesaisini gençlerle yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor yeni sezonun ilk mesaisini gençlerle yaptı

DHA

Antalyaspor yeni sezonun ilk mesaisini gençlerle yaptı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını alt yapısında forma giyen 21 genç oyuncuyla gerçekleştirdi.
Süper Lig'de geçen sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanla gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezon ilk çalışmasına U16, U17 ve U19 takımlarında forma giyen 21 genç futbolcu katıldı. Nuri Şahin, genç oyuncularla kısa bir toplantı yaparken, antrenmanda futbolcularla yakından ilgilendi. Antrenmanı Kulüp Başkanı Aziz Çetin ile beraber yöneticilerden Emrah Çelik de takip etti. Kulüp Başkanı Çetin ile Futbol Sorumlusu Şahin bir süre sohbet etti.
BURDUR'DA 3 HAZIRLIK MAÇI
Kırmızı beyazlı ekipte A takım oyuncuları 1 Temmuz itibarıyla sağlık kontrolleri için Antalya'da toplanacak ve 4 Temmuz'da başlayacak Burdur kampına geçecek. 14 Temmuz'a kadar Burdur'da kamp yapacak olan Antalyaspor, burada 3 hazırlık maçı oynayacak. 14 Temmuz'da sona erecek kamp sonrası oyunculara 3 gün izin verilecek. İznin ardından 18-30 Temmuz tarihlerinde Almanya Hannover ve Bielefeld'de sezonun ikinci kampını gerçekleştirecek kırmızı beyazlılar, ardından Antalya'ya dönecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-06-29 11:03:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turizme 9 günlük bayram tatili dopingi
YEREL HABERLER Turizme 9 günlük bayram tatili dopingi
Yol temizleme aracına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Yol temizleme aracına çarpan aracın sürücüsü ...
Manavgat’ta otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı İşitme engelli araç sürücüsü kazayı işaret diliyle anlatmaya çalıştı
YEREL HABERLER Manavgat’ta otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ...
Çocuklar hem öğrenecek hem eğlenecek
YEREL HABERLER Çocuklar hem öğrenecek hem eğlenecek
2. Geleneksel Voga Real Estate Alanya Ayak Tenisi Turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER 2. Geleneksel Voga Real Estate Alanya Ayak Tenisi ...
Gözlük kullanmak istemeyen doktorların tercihi lazer oldu
YEREL HABERLER Gözlük kullanmak istemeyen doktorların tercihi lazer ...
Antalya’da taksimetre ücretlerine ortalama yüzde 25 zam Taksimetre açılışı 10 TL, kilometre ücreti 12 TL
YEREL HABERLER Antalya’da taksimetre ücretlerine ortalama yüzde 25 ...
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi enerjisini güneşten alacak
YEREL HABERLER Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi enerjisini ...
Kamyonun çaya devrildiği kazada kayboldu, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kamyonun çaya devrildiği kazada kayboldu, 4 gün sonra ...
Antalya Havalimanından rekor: Bir günde bin 3 uçak inip kalktı Vali Ersin Yazıcı: “Cumartesi günü bir rekor kırdık" "Antalya Havalimanı bin 3 uçağın inip kalktığı bir havalimanı oldu, bu şu ana kadarki en yüksek sayı”
YEREL HABERLER Antalya Havalimanından rekor: Bir günde bin 3 uçak ...
Genç oyuncu Mert Yusuf, 5 yıllığına Alanyaspor’da
YEREL HABERLER Genç oyuncu Mert Yusuf, 5 yıllığına Alanyaspor’da
Alanya’da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya’da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu
YEREL HABERLER Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün ...
125 ülkenin melek yatırımcıları Antalya’ya geliyor Antalya OSB Teknopark Başkanı Ali Bahar: “Bu organizasyonu Antalya’ya kazandırmak için 5 yıldır devam eden bir yolculuğumuz var” WBAF Başkanı Baybars Altuntaş: “Bu program için 10 milyon dolarlık fon ayırdık”
YEREL HABERLER 125 ülkenin melek yatırımcıları Antalya’ya ...
Kemer’de kaçak tütün ve kenevir operasyonları Çok sayıda malzeme ele geçirildi, 3 şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Kemer’de kaçak tütün ve kenevir operasyonları Çok ...
Turizmde Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90’a ulaştı İç piyasada 2 milyona yakın hareketlilik bekleniyor
YEREL HABERLER Turizmde Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90’a ulaştı İç ...
Başkan Esen: “Sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemini planlı bir şekilde sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ...
Kediye seslenme tartışmasında arkadaşını öldüren sanık: Kendimi korumak için ateş ettim
YEREL HABERLER Kediye seslenme tartışmasında arkadaşını öldüren ...
Antalya Havalimanı'nda 'uçak' rekoru
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda 'uçak' rekoru
Denize sıfır sarp kayalıklarda mahsur kalan anne ve yavru yaban keçilerine kurtarma operasyonu Keçiler, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Denize sıfır sarp kayalıklarda mahsur kalan anne ve ...
Alanya'daki orman yangınlarının şüphelisi: Kahve yapmak için ateş yaktım
YEREL HABERLER Alanya'daki orman yangınlarının şüphelisi: Kahve ...
Meisliler, tekne ücreti nedeniyle Kaş'a gelememekten dertli
YEREL HABERLER Meisliler, tekne ücreti nedeniyle Kaş'a gelememekten ...
Antalya’nın en büyük kütüphanesinin temeli Kepez'de atıldı
YEREL HABERLER Antalya’nın en büyük kütüphanesinin temeli Kepez'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.