Sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı kamerada (2)

Asgari ücret ne kadar artacak?

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YAKALANIP, TUTUKLANDI

Antalya'da, sağlık ekibine kaldırım taşıyla saldırıp, olay sonrası kaçan Caner D., polis ekiplerince yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner D., tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA, (DHA)

2022-07-02 21:18:31



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