Vali Yazıcı: “Evlatlarımız, değil kadınlar hiçbir canlıya şiddeti aklından dahi geçirmemeliler” Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı Alanya'da vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısına başkanlık eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Şiddetsiz bir toplum için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ve devam eden çalışmaların üzerinde durulan toplantıda konuyla ilgili verilen eğitimler, KADES (Kadın Acil Destek İhbar Sistemi) uygulaması ve sığınma evleri gibi önemli noktalara değinildi. 29 Mart’ta gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’nda alınan kararların değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından 5 milyon erkeğe, kadına karşı şiddet konusunda eğitim verilmesi talimatlarına istinaden yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde kurum bazında istatistiki verilerin de paylaşıldığı toplantıda eğitimlerin ve çalışmaların sürdürülmesine vurgu yapıldı. Antalya’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri çerçevesinde ise 37 bin kişiye kadına karşı şiddet konusunda eğitim verildiği ifade edildi.



“Sorunun köküne inmeliyiz”

Toplantıda konuşan Vali Ersin Yazıcı, “Kadına yönelik şiddetin yapılan çalışmalarla belli bir oranda durdurabileceğine inanıyorum. Biz sorunun köküne inmeliyiz. Yani çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Evlatlarımız insanları incitmekten haya duyan insanlar olmalı. Değil kadınlar hiçbir canlıya şiddeti aklından dahi geçirmemeliler. Medyada çok sık kadına şiddet görüntüleri dönüyor. Bu görüntüler ne Türk milletine ne de Türk erkeğine yakışan görüntüler değil. Bir de bu görüntüleri izleyip cesaretlenen insanlar var. Çalışmalarımız ve alınan önlemlerle bu olayları en aza indirerek ortadan kaldırmak istiyoruz. Şiddetsiz bir toplum için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Ersin Yazıcı, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Cumhuriyet Savcısı Dilara Paçal Kaya, Antalya 1.Aile Mahkemesi Hakimi Emel Mehtap Aydın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Cemil Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Orhan Ateş, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ayşe Serap Güney ve ilgili personel katıldı.



Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Çamlıca Mahallesi Tokar yayla şenliklerinde farkındalık sağlamak maksadıyla “Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur" yazılı pankart açıldı. Vatandaşlara; Aile İçi Şiddet, KADES ve Teknik Araç ve Yöntemlerle Takip uygulaması olan Elektronik Kelepçe konuları anlatılırken, kadınların akıllı telefonlarına KADES uygulaması yükletildi. Konuyla ilgili vatandaşlara bin 500 adet broşür dağıtılmıştır.

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