Kaldırımda kalp krizinden öldü, aldığı kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için konuldu



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da evinden süt almak için çıkan İmam Balkış (70), dönüş yolunda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Balkış'ın evine götürmek için aldığı kutu süt, üzerine örtülen bezin uçmaması için kullanıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda meydana geldi. İmam Balkış'ın kaldırımda hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, İmam Balkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Balkış'ın marketten süt almaya gittiği ortaya çıktı. İmam Balkış'ın aldığı kutu süt ise üzerine örtülen bezin uçmaması için kullanıldı.

Balkış'ın olaydan kısa süre önce konuştuğu büfe sahibi Lütfi Yalçınkaya, "Bana süt sormuştu. Ben de olmadığını söyleyip, markete yönlendirdim. Dışarıya çıkıp baktığımda kaldırımda yatarken gördüm. Hemen sağlık ekiplerine haber verdim" dedi.

İmam Balkış'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-07-15 14:53:05



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