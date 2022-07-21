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Feslikan Yaylası'nda 55'i başpehlivan, toplamda bin pehlivan kispet bağlayacak Eşek vidosu ile gündeme gelen Cengizhan Şimşek: "Eşeğin üzerine binerken ve yük çekerken bir şey yok. Eşeğe yukarı kaldırıp indirmek mi sıkıntı oldu?" "Eşeği kaldırıp atma gibi bir durum yok" Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'den Şimşek'e destek: "Cengizhan’ın eşek ile yaptığı harekette aslında eşeğe gösterdiği şefkat bile var"

İHA

Feslikan Yaylası'nda 55'i başpehlivan, toplamda bin pehlivan kispet bağlayacak Eşek vidosu ile gündeme gelen Cengizhan Şimşek: "Eşeğin üzerine binerken ve yük çekerken bir şey yok. Eşeğe yukarı kaldırıp indirmek mi sıkıntı oldu?" "Eşeği kaldırıp atma gibi bir durum yok" Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'den Şimşek'e destek: "Cengizhan’ın eşek ile yaptığı harekette aslında eşeğe gösterdiği şefkat bile var"

Eşek ile yaptığı antrenman görüntülerinin ardından eleştiriler alan Başpehlivan Cengizhan Şimşek, "Eşeği kaldırıp atma gibi bir durum yok. Ben de bunu diyenlere diyorum ki; eşeğin üzerine binerken ve yük çekerken bir şey yok, eşeğe yukarı kaldırıp indirmek mi sıkıntı oldu?" dedi.
Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 24.’sü düzenlenecek olan Geleneksel Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri ve şenliği öncesinde Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in ev sahipliğindeki toplantıya 661. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, başpehlivanlardan Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban; Konyaaltı Belediyesi Başpehlivanları Furkan Durmuş Altın, Kürşat Şevki Korkmaz ve Okan Acar da katıldı.
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan ve eşeği kaldırdığı video ile gündeme gelen Cengizhan Şimşek, “Olay yaşanalı 2 yıl oldu. Eşeği kaldırıp atma gibi bir durum yok. Ben de bunu diyenlere diyorum ki; eşeğin üzerine binerken ve yük çekerken bir şey yok, eşeğe yukarı kaldırıp indirmek mi sıkıntı oldu? Eşeğe eziyet diye bir şey yok. Eşek bizim olmazsa olmazımız” diyerek bir kez daha kendisini savundu.

Semih Esen: “Bu yıl çok daha fazla katılımlı ve coşkulu olacak”
Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni daha geniş kitlelere duyurmayı hedeflediklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bu yıl çok daha fazla katılımlı ve coşkulu olacak. Ben güreşçilerimize teşekkür ederim. Bizim Konyaaltı Belediyesi olarak güreşe bakış açımız; Antalyamızın güreşte başarılı olmasıdır. Bu dilekler ile tüm güreşleri izliyoruz. Çok güzel bir güreş olacağına inanıyorum. Ben sadece spor değil, yağlı güreş kültürün de hakim olacağı bir güreş olacak. İnsanlar 2 yıldır devam eden pandemi dolayısıyla ağız tadı ile bir eğlence yaşayamadı. Virüsün de tabii insanlara daha az zarar verir noktaya geldiğini duyuyoruz. Biz kurallara da uyacağız. Cengizhan daha taze kemerli. Büyük bir beğeni ile izledik. Güreşe hazırlanma aşamasında yörük kültürünün ne kadar iç içe olduğunu gördük. Bu güzellik Antalya’da olduğu kadar hiçbir yerde bu kadar somut yaşanmıyor. Hiçbir zaman ata sporumuzun bir ucundan tutmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ali Gürbüz ikinci defa baba olmuş. Allah hayırla büyütmeyi nasip etsin. Bir de kötü bir haber aldık, Ali Gürbüz korona virüse yakalanmış. Güreşe katılamayacak” ifadelerini kullandı.

“55 başpehlivan, bin pehlivan katılacak”
Güreş alanında izleyiciler için her konuda önlem alındığını belirten Esen, “Tuvalet sayıları arttırıldı. Yemek ve meyve ikramımız olacak. Merkezden talep olduğu zaman servis oluyor. İmkanı olmayanlar talep ederse yardımcı oluruz. Herkes covidde ne önlemi alacağını uyarı olmadan öğrenmiş durumda. Bunun herkes bilincinde. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak. 3 ana koruma kuralı dışında çok fazla bir şey olmayacak. 55 başpehlivan katılacak. Toplam pehlivan sayısı da bin civarında olacak. Biz siyasi anlamda herkesi davet ettik. Siyaset ile spor asla birbirine karıştırılmaması lazım. Herkese davetiye gönderdik. Gelen herkesin bizim başımızın üzerinde yeri vardır. O çayır herkese açıktır. Bizim sporcularımız spor hayatı ile olduğu kadar özel hayatları ile de örnektir. Bölgelerinin süper kahramanlarıdır. Bu geleneğin 700 yıldır yaşanmasının nedeni pehlivanlarımızdır” açıklamasına yer verdi.

Esen’den, Şimşek’e destek
Eşek ile yaptığı antrenman videosuyla eleştirilerin hedefi olan 661. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’i de savunan Esen, “Cengizhan’ın eşek ile yaptığı harekette aslında eşeğe gösterdiği şefkat bile var. Kaldırıyor ve yerine yavaşça bırakıyor. Dolayısı ile bu çok güzel bir örnekti. Hatta dedim ki bazı işgüzarlar çıkıp farklı yorumlayabilirler mi, yorumlanacak bir şey yoktu. Bir kediyi alıp kucağına sonra yerine bırakmak gibiydi” şeklinde konuştu.

Cengizhan Şimşek: “Eşeğe yukarı kaldırım indirmek mi sıkıntı oldu?”
Cengizhan Şimşek ise söz konusu videoyla alakalı bir kez daha kendisini savunarak, “Öncelikle buradan başkanıma güreşe verdiği destekler için teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri orada güreşiyorum. Güzel güreş için elimden geleni yapacağım. Ben o hareketi antrenman için yapmadım. Konargöçer olduğumuz için eşek bizim aracımız. Olay yaşanalı 2 yıl oldu. Eşeği kaldırıp atma gibi bir durum yok. Ben de bunu diyenlere diyorum ki; eşeğin üzerine binerken ve yük çekerken bir şey yok, eşeğe yukarı kaldırıp indirmek mi sıkıntı oldu? Eşeğe eziyet diye bir şey yok. Eşek bizim olmaz ise olmazımız. Göç sırasında kahvaltı yaparken eşek masaya geldi. Eniştem kaldırabilir misin dedi. Ben de deneyelim dedim. Biraz kaldırdım, geri indirdim. Ben videodan haberim yok. Herhangi bir art niyet yok. Bu duruma geleceğini bilmiyordum. Yanlış anlaşılmasın. Eşek bizim eşeğimiz” diye konuştu.
Başpehlivan İsmail Balaban ise, “Feslikan Güreşleri'ne güzel katılımlar oluyor. Semih başkanıma güreşe olan desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar yaşatmaya, yeni nesile sevdirmeye çalışıyoruz. Kıran kırana müsabakalar bizi bekliyor. Biz de elimizden geleni yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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