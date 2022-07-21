Alanya Mutfak Kültür Evi yerli ve yabancı misafirlerin akınına uğruyor

Alanya Belediyesi Mutfak Kültürü Evi yerli ve yabancı misafirlerin akınına uğruyor. Alanya’nın yemek kültürüne dair hazırlanan sergileri görme imkânı bulan misafirler yöresel lezzetleri uygun fiyatlarla tadabiliyorlar.

Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi’nde restore edilen tarihi yapı Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi ve kafe olarak hizmet vermeye başladı. Açıldığı günden beri yerli ve yabancı ziyaretçilerin adeta akınına uğrayan Mutfak Kültür Evi günde ortalama bin 500’ün üzerinde ziyaretçi ağırlıyor. Ziyaretçiler Mutfak Kültür Evi’nde Alanya mutfağı, geçmişten bugüne kullanılan mutfak malzemelerini, yöresel yemeklerini görme, tanıma ve tatma fırsatı buluyorlar.



Proje süreklilik ödülü sahibi

Başkan Yücel’in projesi Tarihi Kentler Birliği tarafından 2018 yılı Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında Süreklilik Ödülü’ne layık görülmüş ve tüm Türkiye’de örnek bir proje olarak gösterilmişti. Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi ayrıca 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda, Üst Yapı Çalışmaları çerçevesinde Alanya Belediyesi “Alanya Mutfak Kültürü Evi Restorasyon Çalışması” projesi ile üçüncülük ödülü kazanmıştı.



Gülüklü çorba ve pişi günleri düzenleniyor

Geçtiğimiz dönemde kafesi hizmet vermeye başlayan ve Alanya’nın yöresel pek çok yiyeceği ve içeceğine erişim imkânı veren Mutfak Kültür Evi şimdi mutfağı ile de ziyaretçileri karşılıyor. Haftanın 3 günü (salıçarşamba ve cumartesi) Alanya’nın değişmez lezzetlerinden pişi ziyaretçilere sunulacak. Her cuma ise Alanya’nın en özel yemeği olan Gülüklü Çorba yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulacak. Uygun fiyatlarla tüm vatandaşlar, Alanya’nın yöresel lezzetlerini tadabilecek.

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