Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın

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Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, PVC üretimi yapan fabrikanın küçük bir bölümünde başlayan yangına OSB itfaiye ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi ekipleri de müdahale ediyor. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında plastikler sebebiyle fabrikanın üzerini yoğun duman kaplarken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

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