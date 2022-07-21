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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalp krizi geçiren doktor son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Kalp krizi geçiren doktor son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’nın Finike ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr. Metin Ertargın, son yolculuğuna uğurlandı.
Yeni Mahalle’de bulunan aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Metin Ertargın, dün geçirdiği kalp krizi sonrası 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dr. Ertargın, görev aldığı aile sağlığı merkezinde bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Törende konuşan Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, “Doktor Metin Bey bugün bizi burada görse çok büyük mutluluk duyacaktı. 40 yılı aşkın süredir mesleğe, hekimliğe kendini adamış bir meslektaşımız, bir mesai arkadaşımız. 1996’dan beri de ilçemizde vatandaşlarımıza ciddi hizmetleri olan abimiz, meslek büyüğümüz. Bugün burada cenaze töreninde bulunma üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisiyle alakalı mesai yapan arkadaşlardan aldığım geri dönüşler ve yine hastalarından aldığımız geri dönüşlerin çok iyi olduğu, hastalarıyla çok iyi iletişimi olan, mesai arkadaşlarıyla çok iyi iletişimi olan bir hekim olduğunu biliyoruz. Ben buradan yakınlarına, sevenlerine, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.
Törene Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, İlçe Sağlık Müdürü Serkan Yiğit, Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Yücel Kurt, ilçede görevli sağlıkçılar ve vatandaşlar katıldı. İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük’ün konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Hasan Kırkan’ın yaptığı dua ile tören sona erdi.

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