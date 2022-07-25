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Antalya’da havadan trafik denetimi 44 sürücüye 36 bin TL ceza

İHA

Antalya’da havadan trafik denetimi 44 sürücüye 36 bin TL ceza

Antalya’da skorsky helikopter ile havadan denetlenen AntalyaKonya yolu, Alacabel mevkii ve Side’de bulunan yollarda 44 sürücüye toplam 36 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetim çerçevesinde Aydın Filo Komutanlığından gelen özel maksatlı “Şahin göz” diye tabir edilen skorsky helikopter ile AntalyaKonya yolu ve Side Turizm bölgelerinde havadan trafik denetimleri icra edildi.

44 sürücüye 36 bin TL ceza
AntalyaKonya yolu Akseki sınırları içerisinde Alacabel mevkii ve diğer tehlikeli yolları kontrol eden ekipler, daha sonrasında Side turizm merkezinde bulunan yolları kontrol ettiler. Jandarma trafik ekiplerince havadan yapılan 2 saatlik denetimde kural ihlali yapan 44 sürücüye toplamda 36 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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