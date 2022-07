Çamyuva'ya yatırımlar devam ediyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Çamyuva Mahallesi Hayıtlıgöl mevkiindeki 6 milyon 749 bin 919 ve 7 milyon 944 bin TL yatırım yapılacak olan kapalı pazar yerindeki çalışmaları inceledi.

Temel hazırlık ve aplikasyon çalışmalarının başladığı kapalı pazar yerindeki inceleme sırasında Belediye Başkanı Topaloğlu’na, Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ve Baki Yalın da eşlik etti. Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler kapalı pazar yerindeki incelemenin ardından Hayıtlıgöl mevkiindeki çalışmaları yerinde gördü.



"Modern bir kapalı pazar yeri yapacağız"

Her yıl su baskınlarının yaşandığı bölgede vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını belirten Başkan Topaloğlu, sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi. Topaloğlu, Kemer Belediyesinin her daim vatandaşının yanında yer aldığını belirterek, “Çamyuva Mahallemizdeki kapalı pazar yerimizin inşaatına başladık. Burada 7 milyon 944 bin liralık bir yatırım yapacağız. İlk kapalı pazar yerimizi Kuzdere’de daha sonra Arslanbucak’da halkımızın kullanımına sunmuştuk. Şimdi de Çamyuva Mahallemize yakışan modern bir kapalı pazar yeri yapacağız. Kemerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.



“Hayıtlıgöl mevkiinde 6 milyon liralık yatırım yapıyoruz”

Her yıl kış aylarında yoğun yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Çamyuva Mahallesi Hayıtlıgöl mevkiinde de çalışmaların devam ettiğini ifade eden Topaloğlu, şunları kaydetti:

“Söz konusu bölgemizde yaşanan su baskınlarının önüne geçmek için çalışmalarımız son hızıyla sürüyor. Belediye olarak burada U kanal menfez ve su toplama havuzu yapım çalışmaları çerçevesinde belediyemiz yükümlülüğündeki hafriyat işlerine başladık. Burada 6 milyon 749 bin liralık bir yatırım yapıyoruz. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız ve halkımızın mağduriyetini gidereceğiz. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.