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Yangının 1'inci yılında Manavgat’ta yaralar sarılıyor Konut, iş yeri, araç, tarım, hayvancılık, mobilya, eşya ve gıda için vatandaşlara 332 milyon 163 bin TL ödeme yapıldı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Devletimiz ilk günden ve ilk dakikadan itibaren buradaydı” “Kışa girmeden tüm konut ve ahırlarımızı da yapıp teslim edeceğiz”

İHA

Yangının 1'inci yılında Manavgat’ta yaralar sarılıyor Konut, iş yeri, araç, tarım, hayvancılık, mobilya, eşya ve gıda için vatandaşlara 332 milyon 163 bin TL ödeme yapıldı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Devletimiz ilk günden ve ilk dakikadan itibaren buradaydı” “Kışa girmeden tüm konut ve ahırlarımızı da yapıp teslim edeceğiz”

Antalya’da 28 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarından Manavgat yangınının birinci yıl dönümünde Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri, yanan bölgelerde ve yeni yapılan konutlarda incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı, yangın bölgesindeki vatandaşlara toplam 332 milyon 163 bin TL ödeme yapıldığını ve 872 konutun kışa girmeden tamamlanıp vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Mustafa Köse, Tuğba Vural Çokal, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş ve diğer protokol üyelerinden oluşan heyet, geçen yıl meydana gelen ormanın yangınından etkilenen Demirciler, Karavca, Güzelyalı ve Oymapınar mahallelerini ziyaret etti. İncelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Vali Ersin Yazıcı, “Yangın bir yıl önce bugün bu saatlerde başlamıştı ne yazık ki ama devletimizin büyüklüğünü sizler de görüyorsunuz. Daha 1 yılı tamamladığımızda bin 313 yapı hasarlı olarak tespit edilmişti. Buradaki 872 vatandaşımız süreç içerisinde bize başvurdu. Biz gelenlerin hepsini kabul ettik, 872 inşaatımız başladı. Bu yıl 90 civarında yapıyı tamamladık, geri kalanlar da inşallah kışa girmeden tamamlanacak. Tabii bu süreçte çok şey söylendi ve yapıldı. Öncelikle devletimiz ilk günden ve ilk dakikadan itibaren buradaydı. Türkiye’nin dört bir yanından vakıflar, devletler ve yardımsever insanlar geldi” dedi.

“Kışa girmeden tüm konut ve ahırlarımızı da yapıp teslim edeceğiz”
Yangın sonrası oluşan zararların giderilmesine ilişkin bilgiler veren Vali Yazıcı, “Konut, iş yeri ve araç zararları için 52 milyon 860 bin TL, tarım ve hayvancılık için 234 milyon 200 bin TL, mobilya, eşya ve gıda için 34 milyon TL, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamu kurumlarına 11 milyon 103 bin TL ödeme yapılırken, 872 konutun 812'sinin inşaatına başlandı. Kışa girmeden inşallah tüm konut ve ahırlarımızı da yapıp teslim edeceğiz. Arsası müsait olanlara bir ya da iki katlı olarak tekil konutlar yaptık. 812 konutun 671 adedi iki, 141 adedi ise tek katlı olarak yapıldı. Ayrıca vatandaşlarımızın hayvanlarını da verdik,
yardımlarını yaptık, mağdur etmedik. Yalnızca Aşağı Irmaklar ve Karaöz’de arazi sorunları var ve onlar da halledilecek” ifadelerini kullandı.
Demirciler Mahallesi’nde yangında evi hasar gören ve yenisi teslim edilen vatandaşlardan Zeynep Arslan’ın evi de ziyaret edildi. Ziyaret sırasında hislerini paylaşan Arslan, “Çok mutluyuz, yeni evimize taşındık. Evimiz yandı kül oldu ve şu anda evimizdeyiz. Çok zor bir süreç geçirdik tabii ki de ama Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Maddi ve manevi olarak zor bir süreç geçirdik” ifadelerini kullandı.
Manavgat'ta geçtiğimiz yıl 28 Temmuz’da başlayan yangın, kuru ve rüzgarlı havanın etkisiyle büyüdü ve 6 Ağustos’ta kontrol altına alındı. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen yangında 59 bin 865 bin hektarlık alan, evler, hayvanların yanı sıra 2’si orman teşkilatından 7 kişi hayatını kaybetti. 10 gün süren orman yangınında yanan alanın yüzde 90’ı ağaçlandırıldı. Yüzde 10’luk kesimdeki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması beklenirken, Manavgat’ın 45 yıl içinde yeşil örtüsüne kavuşacağı bildirildi.

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