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Uçan tekmeli, bastonlu kira kavgası

DHA

Uçan tekmeli, bastonlu kira kavgası


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, aralarında kira anlaşmazlığı yüzünden husumet olduğu iddia edilen iki grubun uçan tekme ve bastonlu kavgası, güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin ayırdığı taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
Olay, 14 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki diş sağlığı merkezinde meydana geldi. Aralarında kira anlaşmazlığı ve üslup yüzünden husumet bulunan Ali Durak, müşteri gibi davranıp girdiği iş yerinde Dr. Ahmet ve Enver Göktaş kardeşleri sordu. İki kardeşin iş yeri dışında olduğunu öğrenen Ali Durak, dışarı çıktıktan sonra bu kez oğlu Osman Durak ile içeri girdi. Osman Durak, bankodaki görevliye Ahmet ve Enver Göktaş kardeşlerin nerede olduğunu sorup telefonla arayıp ulaşmasını istedi. Olumlu sonuç alamayan Osman Durak, görevliden içerideki tüm personeli lobiye çağırmasını isteyip, aksi takdirde iş yerini dağıtacağını söyledi. Bir süre sonra babası Ali Durak ile dışarı çıkan Osman Durak burada bekledi.
Çalışanlar durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, Osman Durak'ın üzerinde arama yaptı. Bu sırada Dr. Enver Göktaş ile çalışanlardan Ahmet Hakan Çelik iş yerine geldi. Bulunduğu yerden fırlayan Osman Durak, Dr. Enver Göktaş'a kafa atıp yere düşürdü. Durak, Göktaş'a yerde vurmaya devam ederken kavgaya müdahil olan Ali Durak ve küçük oğlu Abidin Durak da Ahmet Hakan Çelik'e uçan tekme atıp yere düşürdü. Polis, tarafları güçlükle ayırırken, başına baston darbesi aldığı tespit edilen Ahmet Hakan Çelik ile Dr. Enver Göktaş, hastaneye götürüldü.
OLAY ANI KAMERADA
Yapılan kontrolde Ahmet Hakan Çelik'in kafatasında kırık olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde de darp sonucu yaralar oluştuğu tespit edildi. İfadesi alınan Ali Durak ile oğulları Osman ve Abidin Durak serbest bırakıldı. Yaşanan tartışma ve sonrasındaki kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay sonrası avukatı aracılığıyla şikayetçi olan Dr. Enver Göktaş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Göktaş, "Aramızda bir süredir devam eden husumet var. Aynı binada bizim alt kiracımız oluyorlar. Sözleşmeleri sona erdiği için yenilemeyeceğimizi söyledik. Bu yüzden aramızda sorunlar yaşanmaya başladı ve sürekli tehdit almaya başladık. Olay günü ise iş yerimize babasıyla gelip tehditler ediyor. Polise haber verdik. Ben geldiğimde ise polisin yanında bana kafa atıp yere düşürdü. Yerde vurmaya devam etti. Beraber çalıştığımız personelimize öğretmen olan kardeşi Abidin Durak, uçan tekme attı. Baba Ali Durak, kafasına bastonla vurdu. Personelimiz Ahmet Hakan Çelik'in kafatasında çatlaklar var. Tedavisi hala devam ediyor" dedi.
'BABA HASTA GİBİ SAĞLIK KURULUŞUNA GELİP KEŞİF YAPIYOR'
Yaşananlara rağmen Ali Durak ve kardeşler Osman ile Abidin Durak'ın serbest kaldığını söyleyen avukat Hüseyin Akay ise "Sağlık kuruluşuna ciddi bir saldırı oldu. Bu olayda ciddi yaralanma, ölümle tehdit mevcut. Maalesef bu saldırıyı yapanlar dışarıda tahriklerini devam ettirmekte. Doktor kardeşleri tehdit etmeye devam etmekteler. Üstelik baba hasta gibi sağlık kuruluşuna gelip keşif yapıyor. Hocaların olup olmadığına bakıyor. Daha sonra çocuklarını çağırıp orada kadraja girdiğinde saldırıyı yapıyorlar. Üstelik o kişi normal zamanda baston kullanmıyor. O gün kavgada bastonu silah gibi kullanıyor. Bütün bunlara rağmen olayı gerçekleştirenler dışarıda geziyor" diye konuştu.
İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Konuyla ilgili aile adına açıklama yapan ve iddiaları kabul etmeyen Dr. Veysel Durak ise Dr. Ahmet ve Enver Göktaş kardeşlerle akraba olduklarını belirterek, aralarında üslup yüzünden anlaşmazlık bulunduğunu söyledi. Durak, "Biz o aileyle çok yakın akrabayız. Ailemize karşı hakarette bulunmuşlar. Bizimkiler uyardı. Ancak son bulmadı. O gün yine tartışma çıkmış. Kardeşim Osman Durak'ın üzerinde silah olduğunu söyleyip, 'çete bunlar' diye ihbarda bulunmuşlar. Polis gelip, arama yapınca bizimkilerin zoruna gitmiş. Bu yüzden kavga çıkmış" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-07-30 11:45:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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