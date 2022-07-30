Antalya’da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 tutuklama İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 30 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Antalya’da polisin silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 30 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2428 Temmuz tarihleri arasında 5 araç ve bir ikamette aramalar gerçekleştirdi. Aramalarda, 30 adet ruhsatsız tabanca ile 29 adet şarjör ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3’ü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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