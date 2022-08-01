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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aileler ve çocuklar Kepez’de bilimle tanıştı

İHA

Aileler ve çocuklar Kepez’de bilimle tanıştı

Kepez Belediyesince düzenlenen Tematik Bilim Kampları ile çocuklar farklı atölye çalışmalarında yer aldı, son gün ise aileler birbirleriyle yarıştı.

Çocuklara bilimsel bakış açısı kazandırmayı, kendilerine olan güvenlerini desteklemeyi ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamayı amaçlayan Antalya Bilim Merkezi, yaz boyunca Tematik Bilim Kampları düzenliyor. 26 Temmuz tarihinde başlayan ve 30 Temmuz'da son bulan, farklı temalı atölye çalışmalarında çocuklar birbirinden öğretici deneylerle bilimle tanıştı. Atölye çalışmalarıyla birlikte birçok deneysel etkinliğe katılan çocuklar, yazılım algoritması, ulaşım teknolojileri, ses teknolojileri, James webb, yapay zeka, biyomimikri ve havacılık ve uzay, olmak üzere farklı temalı atölyelerde hem eğlendi hem öğrendi. Kampının son gününde ise aileler birbirleriyle yarıştı.
Yarışma öncesinde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Antalya Sahil Güvenlik Okulu Komutanı Kıdemli Albay Engin Kuntay, bilim merkezinin etkinliklerine yönelik konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalar sonrasında düzenlenen bilimsel yarışmada derece yapan çocuk ve ailelere ödülleri takdim edildi.
“Dokuma Fabrikası artık bilim dokuyan güzel bir merkez oldu”
Yarışma öncesinde bilimsel bir etkinlikte çocuk ve ailelerle buluşmanın tarifsiz bir duygu olduğunu ifade eden Başkan Tütüncü, Bilim Merkezi hakkında bilgiler verdi. Başkan Tütüncü, “Burası bir fabrikaydı. Daha sonra terk edildi. Eski Dokuma Fabrikası artık bilim dokuyan güzel bir merkez oldu. Yaz tatili boyunca farklı tematik kamplarla çocuklarımız dünya standardında seviyesinde eğitimi alıyorlar. Bu bilim merkezini ilk kurduğumuz zamanlarda Türkiye’de ünlü bir tıp profesörümüz de misafirimiz olmuştu. Misafirimiz bize, ‘Kendimi Amerika’daki bir Bilim Merkezinde hissettim’ demişti. Bize takdir ve tebriklerini bize iletmişti. Dünyanın en modern imkânlarıyla bilimle konuşmak, bilimsel düşünceyle aydınlanmak bizim çocuklarımızın da hakkıdır diye düşündük ve bu çalışmayı ortaya koyduk” dedi.

“Antalya’nın en önemli değerlerinden birisi Sahil Güvenlik Okuludur”
Bilimsel etkinliklerde aileler buluşmanın önemli olduğu söyleyen Başkan Tütüncü, “Tematik kamplarda ailelerle bir araya gelmeyi de arzu ediyoruz. İyi bir neslin yetişmesinde en önemli faktörlerde birisi de ailenin çocuklarıyla birlikte aynı noktaya odaklanmasıdır. Bu çağda düşüncenin neticesi olarak bu programlar düzenleniyor. Bu programlara ülkemizin değerli bilim insanlarını davet ediyoruz. Antalya’nın en önemli değerlerinden birisi Sahil Güvenlik Okuludur. Bize her konuda destek olan ve ön açan Engin Albay, birazdan bizlere deneyimlerini paylaşacak. Türk ordusunu bütün subaylarının vatansever ve iyiliksever olmasının yanında bir özelliği daha vardır. Hepsi aydınlık Türkiye’nin en güzel örneklerini bünyelerinde barındırır. Onların zihinleri bilimin ışığıyla doludur” diye konuştu.

“Antalya Bilim Merkezi hepimizin”
Yaz boyunca kampların devam edeceğini ifade eden Başkan Tütüncü, “Bilim Merkezini 6 yıllık bir çalışmayla Antalya’ya kazandırdık. Değerli eğitmenlerimiz ve değerli gençlerimiz var. Antalya Bilim Merkezi hepimizin. Yeni Aziz Sancarların, insanlığa katkılar sunan yeni gençlerin, aydınlık fikirlerle yetişmesi için, sizden aldığımız güçle yolculuğumuza devam edeceğiz” diye konuştu.
Tematik Bilim kampının son gününde düzenlenen “Aileler Yarışıyor” isimli yarışma programına Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü, Antalya Sahil Güvenlik Okulu Komutanı Kıdemli Albay Engin Kuntay, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selim Tıraş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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