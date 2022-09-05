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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu tamamlandı

DHA

TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu tamamlandı


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) TÜRKİYE Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu, Antalya'da tamamlandı.
Turnuvanın genel klasman tablosunda Süper Tur'da şampiyon Bodrum Golf Kulübü olurken, 1. Tur'da ise Ataşehir Golf Kulübü şampiyonluğa ulaştı.
Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen 4. ve son ayak müsabakalarında Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü ve Kuşadası Golf Kulübü olmak üzere 11 kulüpten 144 golfçü mücadele etti.
Toplam 4 ayak ve 2 kategoride oynanan turnuvada son ayağın ardından puanlar toplandı ve bir genel klasman tablosu oluşturuldu. Genel klasman tablosuna göre Süper Tur'da Bodrum Golf Kulübü takımı 44 puanla birinci, Kemer Golf Kulübü takımı 43 puanla ikinci, İstanbul Golf Kulübü takımı 39 puanla üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Bodrum Golf Kulübü takımı elde ettiği bu puanla turnuvanın en iyi derecesini yaparak, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
1. Tur'da ise Tauros Golf Kulübü takımı ve Ataşehir Golf Kulübü takımı 73'er puanla birinciliği paylaşınca, aralarında bir play off maçı yapıldı. Tauros Golf Kulübü'nden Deniz Çuha ve Ataşehir Golf Kulübü'nden Cem Hakan Elmas arasında oynanan play off mücadelesinde Cem Hakan Elmas rakibini geride bırakarak, Ataşehir Golf Kulübü'nü 1. Tur şampiyonluğuna taşıdı. İkinci sırayı Tauros Golf Kulübü takımı alırken, Bodrum Golf Kulübü takımı 72 puanla üçüncü oldu.
Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekilleri Mehmet Dora ve Ali Özdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Golf Federasyonu yönetim kurulu üyeleri İsmail Hasan Akçakayalıoğlu, Murat Karaduman ve Yasin Akkanat verdi.
'İLK DEFA BÖYLE BİR TURNUVA DÜZENLİYORUZ'
Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Federasyon olarak tarihimizde ilk defa böyle bir turnuva düzenliyoruz. Amacımız bütün kulüpleri kaynaştırıp bir araya getirmek. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Katılan bütün kulüplere teşekkür ediyorum. Bu tür turnuvalar devam edecek. Turnuvamızın tüm sponsorlarına da teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırlayan yönetim kurulu üyemiz Ali Akkanat'a teşekkür ederim. Şampiyon olan Bodrum Golf Kulübü'nü kutluyorum" dedi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-09-05 10:29:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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