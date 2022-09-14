Alparslan'ın öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışmanın şüphelileri adliyede (2)

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GÖZALTI SAYISI 11 OLDU

Antalya'da, Alparslan Türkeş Canbolat'ın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin Serik Adliyesi´nde işlemleri sürerken, polis olaya karışan firari durumdaki 5 şüpheliyi daha yakaladı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11´e yükseldi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son yakalanan şüphelilerden 3´ü de ifadeleri sonrası adliyeye getirildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.Ö. tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı konularak 8 şüpheli ise serbest bırakıldı. İşlemleri henüz tamamlanmayan 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-09-14 00:12:01



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