Eski eşinin iş yerini yakmaya kalkıştı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da C.Y. (50) adlı kadın, 7 yıl önce boşandığı Duran K.'nin (54) iş yerini yakmaya kalkıştı. Güvenlik kamerasını da kırmaya çalışan C.Y.'nin, olay yerinden kaçarak uzaklaşması, görüntülere yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 236 Sokak´ta meydana geldi. C.Y., 7 yıl önce boşandığı eşi Duran K.'nin iş yerinin önüne geldi. Kepengin altından iş yerini ateşe vermek isteyen C.Y., bir süre uğraştı, ardından da güvenlik kamerasına zarar vermeye kalkıştı. C.Y., daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Sabah iş yerine gelen Duran K., durumu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüphelinin Duran K.'nin eski eşi C.Y. olduğunu belirledi. Duran K., C.Y.'den şikayetçi oldu. Polis, C.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-09-19 13:10:57



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