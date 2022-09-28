Otomobilinde boğazı kesilerek öldürülmüştü; 1 şüpheli gözaltına alındı (3)

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Antalya'da, Ramazan Kırınfil'in, otomobilinde boğazı kesilip öldürülmesi ve yüklü miktarda parasının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ramazan Afşin'in işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ramazan Afşin, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2022-09-28 17:15:29



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