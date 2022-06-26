Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi 0:00 / 0:00

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Antalya'nın Alanya ilçesinde depoda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Konaklı Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Depoda gözaltına alınan K.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıkça serbest bırakıldı.





— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 25, 2022

BAKAN SOYLU'DAN KUTLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarısını Twitter'dan paylaştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirdi. Emniyet ekiplerinin bu başarısını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçak içkiye büyük darbe! Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Antalya emniyetimize ve KOM ekiplerimize tebrikler" dedi.

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