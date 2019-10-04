Antalya'nın filmleri belli oldu

26 Ekim'de başlayacak 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın filmleri açıklandı.

Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile sinema yazarları Sevin Okyay ve Mehmet Açar'ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler şunlar;

'Kronoloji' (Ali Aydın)

'Bozkır' (Ali Özel)

'Ceviz Ağacı' (Faysal Soysal)

'Küçük Şeyler' (Kıvanç Sezer)

'Leyla Yılmaz' (Bilmemek)

'Omar ve Biz' (Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er)

'Topal Şükran'ın Maceraları' (Onur Ünlü)

'Bina' (Orçun Behram)

'Soluk' (Özkan Yılmaz)

'Aşk, Büyü, v.s' (Ümit Ünal)