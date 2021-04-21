Antalyalı gezgin karavana çevirdiği eski model otomobiliyle hayallerinin peşinden gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Antalyalı gezgin karavana çevirdiği eski model otomobiliyle hayallerinin peşinden gidiyor

Antalya'da yaşayan Hüseyin Akkaş'ın, karavan konseptine dönüştürdüğü 1998 model otomobilindeki yaşamı ve çıktığı seyahat turları sosyal medyada ilgi görüyor.

Antalyalı gezgin karavana çevirdiği eski model otomobiliyle hayallerinin peşinden gidiyor
AA

Konyaaltı ilçesinde yaşayan ve bir firmada satış görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Akkaş, 18 yaşından itibaren bisikletiyle uzun süren seyahatlere başladı.Gittiği gördüğü yerlerin doğasında konaklama hayali kuran Akkaş, iki yıl önce 24 bin liraya bir otomobil satın aldı. Seyahat tutkusu nedeniyle bu otomobili konforlu bir yaşam alanına çevirmek için araştırma yapan Akkaş, aracın karavan konseptinde kullanımı için akılcı çözümler geliştirdi.

Otomobilin bagajına mutfak ve buzdolabı yerleştirmeyi başaran, üst bölümüne ise çadır kurulumu yaptıran Akkaş, bu işlemler için 16 bin lira harcadı.Çevresinde "gezgin" olarak tanınan Akkaş, otomobili adına açtığı sosyal medya hesaplarında seyahat anlarını içeren paylaşımlar yapıyor. Akkaş'ın gezi güzergahı ve konakladığı noktalar takipçilerin de ilgisini çekiyor.

- "Gittiğim yerde konaklama sorunum kalmadı"Hüseyin Akkaş, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu Türkiye'yi gezme fikrini, 1998 model bir otomobili karavana çevirerek gerçekleştirme fırsatı bulduğunu söyledi.Seyahat tutkusu nedeniyle direksiyonu hep yeni hayalleri için kırdığını anlatan Akkaş, karavana dönüştürdüğü aracıyla yaptığı gezilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde izole tatil yapma imkanı da sağladığını ifade etti.

Eski model otomobillere olan hayranlığını tutkusu olan gezginlikle birleştirmenin mutluluğu içinde olduğunu dile getiren Akkaş, sosyal medyada otomobili adına açtığı "karavankartal" hesabının ilgi gösteren kişilerce eğlenceli bulunduğunu belirtti."

Paylaştığım fotoğraflı ve görüntülü yol hikayelerinin ilgi görmesi motivasyonumu attırıyor." diyen Akkaş, Antalya'nın bütün tarihi ve turistik yerlerini gezdiğini, bu sene Türkiye turuna çıkmaya hazırlandığını aktardı.

Akkaş, "Otomobilimle aramda görünmez bir bağ kuruldu. Aileden biri gibi oldu. Bazen arıza yapıyor ve beni üzüyor. Sinirleniyorum ama hemen gönlünü almasını da biliyorum. Arabamı gerçekten çok seviyorum. O benim kendi deyimimle iki gözümün çiçeği. Ona gözüm gibi bakıyor, her şeyiyle ilgileniyorum." diye konuştu.Otomobilini "yol arkadaşı" olarak niteleyen Akkaş, evini aracının üstünde taşımanın rahatlığıyla bir yerden bir yere giderken geç kalma korkusu ya da kalacak yer bulma endişesi yaşamadığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Anadolu Nefesli Beşlisi' İş Sanat’ta
KÜLTÜR-SANAT'Anadolu Nefesli Beşlisi' İş Sanat’ta
Haldun Taner 60 yıl önce yazmıştı
KÜLTÜR-SANAT60 yıl sonra kitap oldu
'Yıkım kesinleşmedi'
KÜLTÜR-SANATAspendos Arena açıklaması
'Necroman'a 20 ödül
KÜLTÜR-SANAT20 ödül kazandı
"Paspas’ın İçinde" solo dans performansı
KÜLTÜR-SANAT"Paspas’ın İçinde" solo dans performansı
'Nardis Konserleri' başlıyor
KÜLTÜR-SANAT'Nardis Konserleri' başlıyor
Türk Belgesel Haftası'na özel yapımlar
KÜLTÜR-SANATTürk Belgesel Haftası başladı
Atilla Özdemiroğlu vefatının 6'ncı yılında anılıyor
KÜLTÜR-SANATVefatının 6'ncı yılında anılıyor
'Gündelik Yaşamın Arkeolojisi' ziyaret tarihi uzatıldı
KÜLTÜR-SANATZiyaret tarihi uzatıldı
Çoruh Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü'nden tarihi hizmet
KÜLTÜR-SANATBu gurur Artvin Çoruh Üniversitesi'nin