Antalyaspor Başkanı Perçin'den Emre Belözoğlu kararı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a, 5-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin hem hakem kararlarına tepki gösterdi hem de teknik direktör Emre Belözoğlu'na destek verdi.

"İLK SEKİZ DAKİKADA İKİ GOL YEDİK, HAKEM TÜM KARARLARI RAKİPTEN YANA KULLANDI"

Başkan Perçin, "Maalesef şanssız bir maç geçirdik. İlk 8 dakikada bireysel hatadan iki tane gol yedik. Sağ olsun hakem arkadaş da ilk yarıda bütün takdir haklarını rakibimiz Rize'den yana kullandı. Bunu herkes gördü. Biz diyoruz Türk hakemlerine güveniyoruz. 7-8 haftadan beri aynı şeyi söylüyoruz. Geçen hafta da aynı şeyi söyledik. Artık iki haftadır canımız yanıyor" ifadelerini kullandı.

"ARTIK YETER DİYORUZ"

Geçen haftaki Fenerbahçe maçında da hakem hataları yaşandığını ileri süren Perçin, "Bugün burada en az 20 tane karar ince ince burada Antalya şehri doğrandı. Artık bu saatten sonra hakem arkadaşlar, biz Türk hakemlerine güveniyoruz diyoruz, hala da güveniyoruz. Lütfen biraz daha dikkatli olsunlar. Bu şehir 3 ayda çok kötü zamanlardan geliyor. Buradaki arkadaşlarımızla futbolcu arkadaşlarımızla 3 aydan beri biz uyku uyumadık. Çok kötü zamanlar geçirdik. Ama artık yeter diyoruz çünkü bizim desteğe ihtiyacımız yok ama köstek de olmasınlar" diye konuştu.