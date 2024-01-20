Antalyaspor'da 3 ayrılık birden

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi performans gösteren Antalyaspor'da takımda istenmeyen oyuncularla yollar ayrılıyor. Kırmızı-beyazlılarda sezon başında takıma dahil edilen ancak istenilen performansı sergileyemeyen 28 yaşındaki Filinpinler uyruklu sol kanat oyuncusu Gerrit Holtmann ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da altyapıdan yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Erdilman ile 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ege Bilsel ise bonservislerinin yüzde 50'si karşılığında 1'inci lig ekibi Bodrumspor'a transfer oldu.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe konuya ilişkin olarak, "Sezon başında kadromuza kattığımız Holtmann ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kulübede oturup ödeme yapacağımıza bu şekilde bir karar aldık. Oyuncuyu göndererek kazanç da elde ettik. Genç oyuncularımızı ise kulübede oturup şans bulamamalarından ise Bodrum FK'da forma giymeleri karşılığında bu şekilde bir karar aldık. Oyuncularımız orada oynayacak ve satın alma önceliği yine bizde olacak. İstediğimiz zaman oyuncuları kadroya tekrar dahil edebiliriz. Takımın menfaatleri için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de Konyaspor ile önemli bir maça çıkacağız. Oradan da galibiyetle döneceğimize inancım tam" dedi.