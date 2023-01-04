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Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçti. Spor yazarları ve yorumcuları da sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyeti değerlendirdi. İşte Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları...

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  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    SERDAR ALİ ÇELİKLER (HABERTÜRK): Nuri Şahin kendi aşırı hırsını ve takımının movivasyonunu hep bu şekilde tutarsa Antalyaspor hep üst sıralarda olur. Şampiyonlar Ligi finali gibi hırslılardı. F.Bahçe gibi 30 metrede oynayıp kaptıkları topları direkt değil de kenarlara doğru attılar. Nitekim bir Süper Lig klasiği olarak Güray Vural F.Bahçe'ye karşı skor katkısı yaptı. Wright'a yaptığı asist muazzamdı. Fenerbahçe 40'a kadar sahada yoktu. Pardon düzelteyim; King dışında kimse yoktu demeliyim. Hepsi biraz ölü gibilerdi. Lincoln çok kötüydü. Buna karşın 2 top direkten dönmüştü.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Devrede JJ, Emre Mor ile 40-50 arasındaki kapanan Antalya'yı açmayı düşündü. İlk devrenin sonundaki baskı da olmayınca F.Bahçe yine iyi oynamazken yine King'in olduğu bir pozisyonda Batshu golü attı. Akabinde yine King yine Batshu derken VAR'dan haklı bir penaltı geldi. Sonra bu haklı karara karşın Nuri Şahin hakemi fırçaladı. Sarı kart gördü ama o fırça Kadir Sağlam'ı dağıttı. Önce Rossi'nin buz gibi golünü yedi. Sonra kornere aut verdi. King'in mükemmel driplingleri son paslarla birleşmeyince; Emre Mor'un futbol bilgisizliğinden 2 tane net pozisyon golle sonuçlanamadı. Uzatma 11 dakikasında artık geriye hiç koşamayan Antalya'ya karşı fişi çekecek golü bulamamak Fenerbahçe'ye pahalıya patlayabilirdi. Bunun üzerine düşünmeleri gerek. Bir de Aboubakar konusunu yeniden değerlendirmeliler. Ha bir de imkan varsa merkez orta sahaya da takviye düşünülebilir. 
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    İBRAHİM YILDIZ (HABERTÜRK): Hafta sonu Galatasaray ile oynayacak olan Fenerbahçe, Antalya deplasmanında önemli bir galibiyet aldı. Saha zemini bozuk olunca, her iki takım da pas yapma zorluğu yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takım daha iyi bir oyun çıkardı. Baskı yaptılar. Sarı-Lacivertli oyuncuların oyun kurmasını engellediler. 3 önemli fırsat buldular. Birini de gole çevirdiler. İlk 30 dakika kötü bir görüntü veren Fenerbahçe, Antalya kalesine gelmekte zorlandı. Buna karşın King ve Serdar’ın vuruşları direkten döndü. İki gol fırsatı dışında, 45 dakika rakibin üstünlüğünü kabul ederek taraftarını şaşırttı.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    İkinci yarı, farklı bir Fenerbahçe vardı sahada. Emre Mor ve İrfan Can’ın oyuna girmesiyle orta saha üstünlüğünü ele geçirdiler. Pas yapma oranları yükseldi. Kenar oyuncuları daha aktif bir rol üstlendiler. Özellikle King performansı ile dikkat çekti. Antalyaspor fizik olarak oyundan düşünce, Sarı-Lacivertliler daha etkili oldu. Batshuayi’nin attığı iki golle üç puanı almayı başaran Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesi büyük moral kazandı.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH): Normalin dışına çıkmak veya rakip analizini "macera" üstünden yapmak enteresan. Bir defa olsa "tamam" dersiniz ama bazı maçların "oyun" değil "savaş" olduğunu anlatmak lazım her fırsatta Portekiz futbolunu övenlere. F.Bahçe'nin buz gibi golünü iptal etti hakem Kadir Sağlam. Maç bitecekti o dakikada (61). Sonrasında anlamsız bir ofsayt ile Antalyaspor'un beraberlik golü "güme" gitti. MHK'nin "hakemcikleri" ile herkes mutsuz, herkes isyanda...
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    ATTİLA GÖKÇE (MİLLİYET): Popüler kültür böyledir. Güzel ve olumlu bir gelişme görüldüğünde kitleler halinde bir gönüllüler ordusu devreye girer. Destek verilir, alkış tutulur, övgü üstüne övgü yazılır. Hiç itiraz etmeden Jorge Jesus ve takımı Fenerbahçe’ye futbolsever ahalimizden adanan şarkılara ben de eşlik ediyorum. İyi, güzel ve heyecanlı bir durum. Kimsenin şikayet ettiği yok! Ne var ki gönül gözü, parlak ve renkli Fenerbahçe manzaralarını adeta okşayarak temaşa ederken, oyunun gerçeklerine de kapanıyor zaman zaman.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH): Rossi'nin golü nizamiydi, Batshuayi faul yapmadı. Jesus'a bir uyarım var. Sorulduğu zaman diyorsun ki 'Ben defansı öne çıkartarak risk alıyorum, bu benim tarzım' ama en azından tek farklı skor avantajına sahipken son dakikalarda yapma. Bu tehlikeli taktiğin uygulanması başa her zaman dert açabilir. Son dakikalarda galip takım öyle pozisyon vermez. Dün eğer VAR hakemi mükemmel bir golü skandal bir kararla iptal ettirmeseydi maç berabere bitecekti. Bu hakem ve VAR işlerinin artık suyu çıktı. Dünyanın hiçbir liginde bu tarz VAR'ın ön plana çıktığı maçlar yok. 
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    İLKER YAĞCIOĞLU (TAKVİM): Lincoln-Emre Mor değişikliği daha da önemlisi oyuncuların daha hızlı ve daha efektif oynamasıyla alıştığımız Fenerbahçe'yi izlemeye başladık. Üst üste gelen goller sonrasında sayılmayan 3. gol, Fenerbahçe'nin ikinci devredeki iyi oyununun karşılığı oldu. Galatasaray maçı öncesinde puan kaybı yaşanmadan Antalya'dan dönmek önemliydi. İkinci devredeki etkili oyun muhtemelen Jorge Jesus'un devre arasındaki sert uyarıları sonucu geldi. Fenerbahçeliler şimdi arkalarına yaslanıp rakiplerinin kaybını bekleyecek ve derbiye hazır olarak çıkacak. 
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR (SABAH): Fenerbahçe, direkten dönen topları ile haklı bir galibiyet aldı ama futbol bu ya… O çok kötü oynayan Antalyaspor aslında bir puan almıştı. Hak etmese de almıştı. Ama maalesef hakemler izin vermedi. Ayrıca VAR yardımıyla verilen penaltı doğru karar ve yine Rossi'nin attığı golde de Batshuayi'nin faulünü görmedim.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    ERCAN GÜVEN (MİLLİYET): Batshuayi’nin iki golü olmasına karşın oyunu asıl çeviren rakip savunmayı dağıtan King’di. Fenerbahçe öne geçip Antalyaspor açılınca Emre etkisi çok daha büyüdü, Fenerbahçe kendi oyununa döndü, tempo yapmaya başladı. Rossi’nin üçüncü golü faul nedeniyle iptal edildikten sonra Jorge Jesus’un değişim zamanı gelmişti. Rossi ile Crespo yerine İrfan Can ve Zajc girdi ama skor değişmedi. Zaten skor değişecek olsa golü uzatmalarda canını dişine takan Antalyaspor atardı büyük olasılıkla. Antalya’daki maçın çözeceği iki bilinmezden biri, inişli çıkışlı olsa da elit futbolculara sahip Antalyaspor’un ne yapacağıydı ki, bu kez maçın içinde iniş çıkışlar yaşayan Antalyaspor mağlubiyet serisini sürdürerek yanıtını verdi.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU (FOTOMAÇ): İlk 20 dakika Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe'nin oynadığı sistemi oynayarak bir de gol attı. Müthiş hücum pres yaptılar, bütün topçular baskı yaptı ve Fenerbahçeli futbolcular bir anda şaşırdılar. Ama sonra yavaş yavaş sarılacivertliler sazı eline aldı. İkinci yarı başladı Antalyaspor çok büyük bir hata yaptı ve maçı böyle bitireceğini zannetti. Oyuna hiç girmediler. Böyle olunca da Fenerbahçe'yi üstlerine çektiler. Aslında o sıralarda Fenerbahçe'nin arka tarafı bayağı müsaitti kontratak için. Öyle oynarsan da, sarı-lacivertliler bütün güç ve enerjilerini hücumda kullandılar, fazla gecikmeden de golü buldular. Sonra ikinci gol geldi ve oyunun temposu artık olduğu gibi sarılacivertlilerin eline geçti. Haliyle 60'dan sonra yedek kulübelerinin farkı da sahneye çıkmaya başladı. Antalyaspor'da oyuna giren oyuncularla, Fenerbahçe'de oyuna girenlerin arasında bayağı fark vardı.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    ENGİN VEREL (AKŞAM): Rakip faulü hemen kullanmak isterken Crespo, rakibin topu oyuna sokmasını engelledi ve hocanın VAR'a gitmesine yol açtı. Yani hem ikinci golün yaratıcısı oldu hem de Szalai'nin sarı kartının iptalini sağladı. Üstelik futbol olarak da sahanın en iyisiydi. Fenerbahçe'de hem ofansif hem defansif iki kişilik, hatta bazen üç kişilik oynayan Osayi ve Ferdi de çok başarılıydı. Defansta Serdar Aziz de görevini iyi yapanlardandı. Batshuayi Dünya Kupası'ndan sonra gollerine devam etti. Batshuayi-King ikilisi oturdu. Bu maçtan 3 puan alan Fenerbahçe, adeta futbolun bayramı olan Galatasaray derbisine hazır göründü.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    OKTAY DERELİOĞLU (TAKVİM): 2. yarıda Haji Wright'ın direkten dönen topu dışında bir pozisyon bulamadılar. Nuri Şahin'in ekibi 1-0'ı yanlış şekilde korumaya çalıştı. Savunmayı bu kadar geri çekerseniz arka arkaya golleri yersiniz... Daha da gol olabilirdi. Fenerbahçe şimdi rahat bir şekilde derbiye hazırlanacak ve 45 bin taraftarının önünde Galatasaray'ı devirip şampiyonluğun en büyük adayı benim demek isteyecek. Fenerbahçe'nin rakiplerinden önce oynayıp kazanması, diğer ekipleri de baskı altına alacak.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    NİHAT KAHVECİ: İlk yarı Antalyaspor, ikinci yarıda Fenerbahçe galibiyeti haketti. Fenerbahçe ikinci yarıdaki oyunu neden ilk yarıya taşıyamadı o tartışılır. Fenerbahçeli taraftarlar ilk yarıdaki oyuna bakınca biz haftasonu ne yapacağız dedi, ikinci yarıya bakınca işte bizim takım bu dedi.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    RIDVAN DİLMEN: Fenerbahçe'nin 1-0'dan geri dönerek kazanması önemliydi. Fenerbahçe maçı haketti, pozisyon üstünlüğü olarak haketti. 2 topu da direkten döndü. Sadece kontra ataktan pozisyon verdi Fenerbahçe. 98'deki pozisyonla ilgili öncesinde ne oluyor bilmiyoruz ama ilk anda gördüğümüz ofsayt çalınan pozisyonda aktif alana girmiyor oyuncu ama ondan sonra gösterilen açıda eğer sol bekle oynuyorsa ofsayt çalabilir.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    KEMAL ASLAN: Antalya'dan bir Joshua King geçti, muhteşem oynadı muhteşem. Kenara geçti. Bir pozisyonda kenerda acayip depar attı. Emre Mor'un kaptırdığı toplara reaksiyonları vardı ikinci yarıda onu göremedik bugün ama Zajc girince problemler çözülüyor bir kez daha gördük. Sıkışan oyunda 10 numara pozisyonuna giren Crespo'nun yerine oraya Zajc, İrfan Can, King ve Rossi de oraya girdi. Ondan sonra da Fenerbahçe pozisyon bulmaya başladı. Batshuayi 8 golün 6'sını deplasmanda attı. Kadıköy'ü sever diyorduk ama deplasmanda daha çok atıyor artık. Maçın oyuncusu ise bence King.

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