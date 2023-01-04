Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

ERMAN TOROĞLU (FOTOMAÇ): İlk 20 dakika Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe'nin oynadığı sistemi oynayarak bir de gol attı. Müthiş hücum pres yaptılar, bütün topçular baskı yaptı ve Fenerbahçeli futbolcular bir anda şaşırdılar. Ama sonra yavaş yavaş sarılacivertliler sazı eline aldı. İkinci yarı başladı Antalyaspor çok büyük bir hata yaptı ve maçı böyle bitireceğini zannetti. Oyuna hiç girmediler. Böyle olunca da Fenerbahçe'yi üstlerine çektiler. Aslında o sıralarda Fenerbahçe'nin arka tarafı bayağı müsaitti kontratak için. Öyle oynarsan da, sarı-lacivertliler bütün güç ve enerjilerini hücumda kullandılar, fazla gecikmeden de golü buldular. Sonra ikinci gol geldi ve oyunun temposu artık olduğu gibi sarılacivertlilerin eline geçti. Haliyle 60'dan sonra yedek kulübelerinin farkı da sahneye çıkmaya başladı. Antalyaspor'da oyuna giren oyuncularla, Fenerbahçe'de oyuna girenlerin arasında bayağı fark vardı.