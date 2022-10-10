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Antik çağlardan günümüze gelen mucize! Bağışıklık güçlendiriyor, virüslerle savaşıyor!

Kış aylarına girmemizle birlikte vatandaşların gündeminde Yeni Zelanda'nın dağlık alanlarında bulunan Manuka çiçeklerinde arıların beslenmesi ile oluşan Manuka balı yer alıyor. İşte Manuka balının faydaları...

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  • Antik çağlardan günümüze gelen mucize! Bağışıklık güçlendiriyor, virüslerle savaşıyor!

    Kış aylarının yaklaşması, havaların soğuması ve hastalıkların ortaya çıkması sebebiyle adını arıların beslendiği Manuka çiçeklerinden alan 'Manuka Balı' gündem oldu. İşte Antik çağlardan günümüze gelen şifa deposu Manuka Balı hakkıında bilinmesi gerekenler...
  • Antik çağlardan günümüze gelen mucize! Bağışıklık güçlendiriyor, virüslerle savaşıyor!

    MANUKA BALI NEDİR?

    Yeni Zelanda'nın dağlık alanlarında bulunan Manuka çiçeklerinde arıların beslenmesi ile oluşan Manuka balının yıllık üretimi sadece 1.7 tondur. Geleneksel balda kilo başı, sadece 5 miligram Methylglyoxal (MGO oranı) varken, Manuka Balında bu oran, 300 ile 700 miligramdır! Bu demektir ki, Manuka Balı normal ballardan 60 ile 140 kat daha etkili! Baldaki Methylglyoxal, MGO oranı olarak kuvvetini belirler. Manuka Balı, piyasa da genellikle MGO 100, MGO 250, MGO 400 ve MGO 550 olarak üretilir.
  • Antik çağlardan günümüze gelen mucize! Bağışıklık güçlendiriyor, virüslerle savaşıyor!

    MANUKA BALININ FAYDALARI NELERDİR?

    Manuka balının bilinen faydaları şu şekildedir;

    Anti-bakteriyel özelliği vardır,

    Soğuk algınlığına iyi gelir,

    Bronşite karşı tedavi edicidir,

    Mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında olumlu etkileri gözlemlenmiştir,

    Ağız ve burun iltihaplarına iyi gelir,

    Yaralanmalarda kullanılır,

    Eklem ağrılarında olumlu etkileri vardır,

    Bağışıklık güçlendirir,

    Virüs ve mantarlara karşı dirençlidir.

    **Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**
  • Antik çağlardan günümüze gelen mucize! Bağışıklık güçlendiriyor, virüslerle savaşıyor!

    1 KOVANI 5 BİN TL

    İngiliz The Times Gazetesi’nin haberine göre, Yeni Zelanda’daki arıcılar, son 6 ayda 400’den fazla hırsızlık vakası yaşadı. Manuka balı yapan arıların bulunduğu kovanların her biri 2 bin Yeni Zelanda Doları (5 bin TL) değerinde. Yeni Zelanda geçen yılın ilk yarısında bal ihracatından 315 milyon Yeni Zelanda Doları (800 milyon TL) kazanmıştı. Yeni Zelanda, manuka balının üçte birini Çin ve Hong Kong’a satıyor. Manukalı kremler, 100-200 dolar (360-720 TL) arasında satılıyor.
  • Antik çağlardan günümüze gelen mucize! Bağışıklık güçlendiriyor, virüslerle savaşıyor!

    MANUKA BALI NASIL KULLANILIR?

    Manuka balını yaralar veya sivilceler üzerinde kullanabilirsiniz. Çayınıza ya da yoğurda bir kaşık ekleyerek de tüketebilirsiniz.
  • Antik çağlardan günümüze gelen mucize! Bağışıklık güçlendiriyor, virüslerle savaşıyor!

    ÜLSER TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

    Manuka balının birçok faydasının olması dışında, ülser tedavisinde yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle diyabete bağlı ülserde hızlı iyileştirme konusunda destekçidir.

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