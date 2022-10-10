MANUKA BALI NEDİR?

Yeni Zelanda'nın dağlık alanlarında bulunan Manuka çiçeklerinde arıların beslenmesi ile oluşan Manuka balının yıllık üretimi sadece 1.7 tondur. Geleneksel balda kilo başı, sadece 5 miligram Methylglyoxal (MGO oranı) varken, Manuka Balında bu oran, 300 ile 700 miligramdır! Bu demektir ki, Manuka Balı normal ballardan 60 ile 140 kat daha etkili! Baldaki Methylglyoxal, MGO oranı olarak kuvvetini belirler. Manuka Balı, piyasa da genellikle MGO 100, MGO 250, MGO 400 ve MGO 550 olarak üretilir.