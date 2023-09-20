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        Haberler Dünya Azerbaycan'ın antiterör operasyonun ardından Ermenistan'da protesto düzenlendi

        Azerbaycan'ın antiterör operasyonun ardından Ermenistan'da protesto düzenlendi

        Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmasının ardından Ermenistan'da bir grup vatandaş Erivan'da hükümet binasının önünde toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:44
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        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
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        Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör harekatı sonrası bir grup Ermeni, Erivan’da hükümet binasının önünde toplandı.

        Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Erivan'da hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Arbedede bazı göstericiler yaralandı. Güvenlik güçleri, göstericilerin hükümet binasına yaklaşmaması için tedbir aldı.

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        Öte yandan, bir grup Ermeni protestocu da Rus Büyükelçiliğine yürüyerek, elçiliğin girişini kapattı.

        Göstericiler, Karabağ bölgesinde yürütülen antiterör hareketinin durdurulmasına yönelik talepleri yerine getirilene kadar büyükelçiliğe giriş ve çıkışa izin vermeyeceklerini bildirdi.

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        AZERBAYCAN'IN KARABAĞ'DA ANAYASAL YAPIYI TESİS İÇİN BAŞLATTIĞI ANTİTERÖR TEDBİRLERİ

        44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan’ın Karabağ'daki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden oldu.

        Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

        Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

        Azerbaycan'dan gelen sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül’de sözde “cumhurbaşkanlığı seçimi” yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

        Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracı da başka bir mayına bastı ve 4 polis şehit oldu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Azerbaycan
        #Ermenistan
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