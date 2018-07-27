Antofagasta - Universidad de Chile maçı ne zaman?

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Antofagasta, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Universidad de Chile takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Antofagasta 27 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Universidad de Chile 29 puanda ve 4. sırada. Antofagasta, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Universidad de Chile, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 390. İddaa'da Antofagasta kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Universidad de Chile kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Antofagasta önceki hafta Universidad de Chile mücadelesinde 1-0 kazandı.

Universidad de Chile ise Antofagasta karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Antofagasta, 13 gol attı ve 9 gol yedi.

Universidad de Chile, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad de Chile 11 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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