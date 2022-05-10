AÖF Bahar dönemi dönem sonu sınavları ile ilgili son durum merak konusu olmuş durumda. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak?



AÖF SINAVLARI NASIL UYGULANACAK?



AÖF sınavları yüz yüze uygulanacak.