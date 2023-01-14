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Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 21-22 Ocak günlerinde sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlara çok kısa bir süre kala gözler AÖF sınav giriş belgesine çevrildi. Adaylar, AÖF sınav yerleri belgesini anadolu.edu.tr sitesi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecekler. İşte, 2023 AÖF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...

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  • AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | 2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    AÖF sınav giriş yerleri belgesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim alan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF Güz Dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde yüz yüze uygulanacak. AÖF sınav giriş yerleri belgesi belgesi için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, 2023 AÖF güz dönemi final sınav yerleri belgesi sorgulama ekranı...
  • AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | 2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    AÖF Güz Dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde yüz yüze olarak yapılacak.
  • AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | 2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TAKVİMİ 2023

    Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023

    Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

    Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023
  • AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | 2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

    AÖF güz dönem sonu sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınav giriş belgelerinin Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.
  • AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | 2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde AÖF sınav yerleri erişime açıldığında giriş belgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | 2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

    Final sınavı olarak da adlandırılan dönem sonu sınavları, dönem sonu ortalamasına %70 etki ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde bütünleme veya telafi sınavı yapılmadığı için final sınavları not ortalamasının çoğunluğuna etki ediyor.

     

    AÖF sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru  sorulacak. AÖF ders geçme notu ise 35 olarak belirlendi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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