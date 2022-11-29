AÖF güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Kayıt işlemlerini tamamlayan Açıköğretim öğrencileri ara sınav hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sınava katılım gösterecek öğrenciler sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki "AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?" İşte, konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...