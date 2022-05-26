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AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama

AÖF bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuç açıklanma tarihlerine çevrildi. 21-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları hakkında detaylar...

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    AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi

    AÖF final sınavlarının ardından gözler Anadolu Üniversitesi final dönemi sınav duyurularına çevrildi. "AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" Soruları yanıt arıyor. Öğrenci giriş sayfası üzerinden sorgulanabilecek sonuçlar hakkında detayları sizler için derledik. İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • 02
    AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi

    AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Önceki dönemlerde AÖF sınav sonuçları sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.
  • 03
    AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi

    Bir önceki sınavlar 2-3 Nisan'da gerçekleşmiş 12 Nisan'da sonuç duyurulmuştu. Bu tarihler baz alındığında son sınavın sonuçlarının 31 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.
  • 04
    AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi

    AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

    84 – 100 AA 4,00 Geçti

    77 – 83 AB 3,70 Geçti

    71 – 76 BA 3,30 Geçti

    66 – 70 BB 3,00 Geçti

    61 – 65 BC 2,70 Geçti

    56 – 60 CB 2,30 Geçti

    50 – 55 CC 2,00 Geçti

    46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

    40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

    33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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