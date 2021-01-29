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AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2021 AÖF final sınavı sonuçları için geri sayım başladı! Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ile İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Güz dönemi final sınavları geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Gözler AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. AÖF final sınavları sona erdiğinden beri AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi AÖF sınav sonuçları araştırılıyor. 2021 AÖF final sınavı sonuçları, Açık Öğretim Fakültesi Otomasyon ekranından öğrenci şifresi ile sorgulanacak. AÖF, koronavirüs salgını nedeniyle sınavlarını online düzenlenmişti. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte AÖF sınav sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar...

2021 AÖF FİNAL SINAVI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bitirme (final) sınavları, 16-17-18 ve 23-24-25 Ocak tarihlerinde yapıldı.

2021 AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULA

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 AÖF final sınavı sonuçlarının 29 Ocak Cuma günü açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor.

AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' ifadesi kullandı.

Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.

Öte yandan 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.

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