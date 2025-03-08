Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 2024-2025 bahar dönemi sınavlarına hazırlanıyor. İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde gerçekleştirilecek ara sınavların tarihi gündeme geldi. Adaylar, sınav giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden temin edebilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF sınav takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 18:23 Güncelleme: 08.03.2025 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde bahar dönemi heyecanı başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ara sınavları için geri sayım sürerken, 27 Şubat'ta tamamlanan kayıt yenileme sürecinin ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Sınav yerleri ve giriş belgelerine ilişkin bilgilere Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesinden ulaşılabilecek. İşte merak edilenler...

        2

        AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖF 2024-2025 Öğretim Yılı vize (ara sınavları) 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

        3

        AÖF ARA SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav yerleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

        AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ARA SINAVLAR %30 ETKİ EDECEK

        AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yönetilirken 30 dakika sınav süresi verilecek. Dönem sonu veya final sınavı olarak da bilinen sınavlar ise not ortalamasına %70 katkı yapacak. AÖF’te sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

        Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!