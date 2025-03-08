ARA SINAVLAR %30 ETKİ EDECEK

AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yönetilirken 30 dakika sınav süresi verilecek. Dönem sonu veya final sınavı olarak da bilinen sınavlar ise not ortalamasına %70 katkı yapacak. AÖF’te sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.