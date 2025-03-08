Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 2024-2025 bahar dönemi sınavlarına hazırlanıyor. İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde gerçekleştirilecek ara sınavların tarihi gündeme geldi. Adaylar, sınav giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden temin edebilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF sınav takvimi...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde bahar dönemi heyecanı başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ara sınavları için geri sayım sürerken, 27 Şubat'ta tamamlanan kayıt yenileme sürecinin ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Sınav yerleri ve giriş belgelerine ilişkin bilgilere Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesinden ulaşılabilecek. İşte merak edilenler...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF 2024-2025 Öğretim Yılı vize (ara sınavları) 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF ARA SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav yerleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.
ARA SINAVLAR %30 ETKİ EDECEK
AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yönetilirken 30 dakika sınav süresi verilecek. Dönem sonu veya final sınavı olarak da bilinen sınavlar ise not ortalamasına %70 katkı yapacak. AÖF’te sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?
Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.