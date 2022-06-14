Açık Lise sınavları için heyecanlı bekleyiş başlanış durumda. 2. dönem sınavlarının da geride kalmasıyla gözler AÖL 3. dönem sınavlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan AÖL sınav takvimine göre Açık Lise sınavlarının hangi ayda yapılacağı belli oldu. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihi hakkında merak edilenler...