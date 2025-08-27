Habertürk
        AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AÖL ek sınav sonuçları açıklanma tarihi

        AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AÖL ek sınav sonuçları açıklanma tarihi

        Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'nde ek sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu. 23-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan oturumların ardından öğrenciler gözlerini ek sonuçlara çevirdi. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Giriş: 27.08.2025 - 15:49 Güncelleme: 27.08.2025 - 15:49
        1

        AÖL ek sınav sonuçları açıklanma tarihi araştırılıyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "aöl.meb.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2

        AÖL EK SINAV SONUÇ TARİHİ

        MEB tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL ek sınav sonuçları 1 Eylül 2025 itibariyle ilan edilecek. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "aöl.meb.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

        Sınav sonuçlarının ilanıyla birlikte öğrenciler, kredilerini ve mezuniyet durumlarını sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

        3

        SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

