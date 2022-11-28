AÇIK LİSE EK SINAV DUYURUSU

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 2021-4 DÖNEMİ EK SINAVI yapılacaktır.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzunun 4.Maddesinde; "Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir " denmektedir.

Ek sınav, 21 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile 23 Kasım 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. 2021-4 ek sınavının başlangıç ve bitiş saatlerinde Türkiye saati dikkate alınacaktır.