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AÖL sınav tarihleri belli oldu mu 2020? Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL sınavları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Peki, 2020 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? İşte AÖL sınavları hakkında...

AÖL sınav tarihleri belli oldu mu 2020? Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bazı sınavların ertelenmesinin ardından açık lise öğrencileri AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak edip araştırıyor. İşte, AÖL 1. dönem sınavlarıyla ilgili merak edilen detaylar...

ERTELEME KARARI ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI

NE ZAMAN YAPILACAK?

Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için yeni tarih bilgisi paylaşılmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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