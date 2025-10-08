AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınav tarihleri

AÖL 2025-2026 eğitim öğretim yılı yeni kayıt ve kayıt yenileme ve sınav tarihleri duyuruldu. Sınav giriş belgeleri e-sınava katılacak öğrenciler için 24 Kasım 2025, yazılı sınava girecek öğrenciler için ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Peki , AÖL sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?