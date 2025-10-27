Habertürk
Habertürk
        AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? MEB AÖL 1.dönem sınav takvimi ve giriş belgesi bilgisi

        AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? MEB AÖL 1.dönem sınav takvimi ve giriş belgesi bilgisi

        Açıktan liseyi bitirmeye çalışan öğrenciler AÖL sınav tarihleri araştırması yapıyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılım yapılabiliyor. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 15:33 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:33
        1

        Açık Öğretim 1. Dönem Lise sınav tarihleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre, online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleşecek merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem kayıtları gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler AÖL sınav tarihlerinde. Peki, AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        2

        AÖL SINAV TARİHİ VE SAATİ

        Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren,

        Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

        Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

        SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

        3

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

