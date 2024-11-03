AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB Açık Lise 2024 AÖL sınav tarihleri

Açık lise 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Açıktan eğitim alarak lise diploması sahibi olmak isteyen adaylar için MEB, Açık lise sınav uygulama takvimini duyurdu. Öğrenciler ise sınavların yüz yüze mi, yoksa online mı yapılacağını merak ediyor. Peki AÖL sınavları ne zaman?