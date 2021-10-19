Açık Lise öğrencisi binlerce kişiyi yakından ilgilendiren AÖL kayıtlarında son günlere girildi. Öğrenciler hem kayıt tarihlerinin ne zaman biteceğini hem de 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?



2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.